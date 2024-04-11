Найдут любовь на работе: какие знаки зодиака этой весной будут иметь служебный роман
Уже до конца весны часть людей будет иметь служебный роман. В частности, три знака зодиака.
Так, Телец, Рак и Водолей заведут отношения с коллегами. Служебный роман может начаться уже вскоре, пишет Love 24.
Кстати Кто из знаков зодиака уже на этой неделе встретит любовь всей жизни
Телец
Эти веселые, энергичные и соблазнительные личности умеют привлечь внимание людей вокруг. Они легко находят общий язык.
Интересно, что уже в мае Тельцы будут иметь служебный роман.
Рак
Рожденные под этим знаком очень чувствительны. Они всегда готовы помочь и поддержать своих коллег.
Этой весной Раки могут завести служебный роман. Впрочем, попытаются скрывать эти отношения.
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Водолей
Эти креативные и неординарные люди всегда готовы к новым впечатлениям. Они могут легко влюбиться.
Уже к концу весны Водолеи, вероятно, заведут служебный роман. Общие интересы и ценности укрепят отношения.