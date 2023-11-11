Какие мужчины по знаку зодиака убегают от ответственности в отношениях
Некоторые мужчины не готовы брать на себя ответственность. Они не спешат не только жениться, но и просто начинать что-нибудь серьезное.
Астрологи назвали сразу 4 таких знака зодиака. Так, Овен, Водолей, Близнецы и Стрелец нередко не готовы брать на себя ответственность, передает 24 Канал.
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Овен
Энергичные Овны могут убегать от ответственности в отношениях. Они стремятся к постоянному движению и переменам. Так что особенно в молодом возрасте не готовы быстро остановиться на ком-то одном.
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Близнецы
Этих мужчин утомляет рутина и монотонность. Кроме того, они любят новые знакомства. Вместо этого брать на себя ответственность Близнецам нередко не нравится.
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Стрелец
Авантюристы Стрельцы всегда готовы к новым приключениям и исследованиям. Для этих мужчин ответственность в отношениях может выглядеть как ограничение. Хотя на самом деле она не означает утрату свободы.
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Водолей
Для мужчин-Водолеев ответственность в отношениях может казаться излишней обременительностью. Они очень ценят свою независимость, часто могут не торопиться начинать что-нибудь серьезное.
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