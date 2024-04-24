Земля уйдет из-под ног: названы 2 знака зодиака, которые уже на этой неделе будут переживать измену
Последняя неделя апреля будет нелегкой для двух знаков зодиака. Они узнают об измене любимого человека, что навсегда изменит жизнь.
Речь идет о Рыбах и Весах, передает LifeStyle 24. У представителей этих знаков зодиака впереди сложный период в жизни, который сделает их сильнее.
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Рыбы
Отношения с партнером уже не такие, как были раньше. Между вами возникла дистанция, которую никак не удается преодолеть. Как станет понятно уже совсем скоро, дело в измене. Любимый человек разобьет вам сердце, впереди сложный этап, однако вам удастся достойно преодолеть его. И неожиданно для себя встретите любовь всей жизни.
Гороскоп для Рыб
Весы
Вы давно догадывались, что в ваших отношениях есть измены, но до последнего отказывались верить в это. Приготовьтесь к тому, что горькая правда станет известна уже в апреле. Вам придется выйти из этих отношений, чтобы обрести настоящее счастье.
Гороскоп для Весов