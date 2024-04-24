Йдеться про Риб та Терезів, передає LifeStyle 24. У представників цих знаків зодіаку попереду складний період в житті, який зробить їх сильнішими.

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Риби

Стосунки з партнером вже не такі, як були раніше. Між вами виникла дистанція, яку ніяк не вдається подолати. Як стане зрозуміло вже зовсім скоро, справа у зраді. Кохана людина розіб'є вам серце, попереду складний етап, однак вам вдасться гідно подолати його. І неочікувано для себе зустрінете кохання всього життя.

Гороскоп для Риб

Терези

Ви давно здогадувалися, що у ваших стосунках є зради, але до останнього відмовлялися вірити в це. Приготуйтеся до того, що гірка правда стане відома вже у квітні. Вам доведеться вийти з цих стосунків, щоб знайти справжнє щастя.

Гороскоп для Терезів