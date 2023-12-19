Названы 4 знака зодиака, которых в 2024 году ожидает разлука

В следующем году нескольким знакам зодиака, вероятно, придется переживать разлуку. Кто-то разорвет отношения, другие – некоторое время будут строить их на расстоянии.

Близнецы, Дева, Лев и Весы. Именно этих знаков зодиака в новом году ждет разлука, пишет 24 Канал.

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Близнецы

В следующем году в вашей паре могут участиться ссоры. Конфликты будут возникать прямо на пустом месте. Есть большой риск развестись.

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Дева

Вы можете полностью отдавать себя отношениям, однако если партнер не хочет, не сможете заставить его. Отпустите ситуацию. Не вините себя. Искренняя и взаимная любовь еще обязательно будет.

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Лев

Следующий год может оказаться нелегким для ваших отношений. Если вы продолжите доверять друг другу, помогать и поддерживать, сохранять верность, пройдете все вызовы и останетесь парой.

Гороскоп для Львов

Весы

2024 год станет для вас годом любви. Это будут здоровые, гармоничные отношения. Впрочем, некоторое время, вероятно, будете находиться далеко друг от друга. Достойно пройдете этот период и впоследствии снова будете вместе любимы и счастливы.

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