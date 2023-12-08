Кому не будет везти в любви в 2024 году: 3 знака зодиака

Для нескольких знаков зодиака 2024 станет годом любви. Тем временем нескольким другим будет очень не везти.

Так, в следующем году Близнецы, Дева и Лев будут переживать неудачи в личной жизни. Что ждет этих знаков зодиака, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря Могут развестись: 5 знакам зодиака в 2024 году следует быть осторожными с отношениями.

Близнецы

2024 год может быть нелегким. Близнецы, вас ждет безответная любовь. Если уже в отношениях, возможны частые ссоры с партнершей или партнером.

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Лев

Интрижка может разрушить ваши отношения. Подумайте, действительно ли такое удовольствие стоит того, чтобы потерять любимого человека. Это совсем не доставит вам радости и счастья, а даже наоборот.

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Дева

Следующий год может быть нелегким. Вероятно, Девам придется пережить развод. Как бы ни было тяжело, позже все наладится. Искренняя любовь еще обязательно будет.

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