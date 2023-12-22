Жизнь в инстаграме: 5 причин почему личное лучше держать в тайне

Во время популярности социальных сетей сокрытия личной жизни и в целом конфиденциальность могут показаться странными. Все привыкли постить фото из самых важных событий в соцсетях. Но стоит ли это делать?

Для психологического благополучия лучше не показывать личную жизнь в социальных сетях. Вот пять причин, чтобы вы убедились в этом.

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В соцсетях "друзья" – не друзья

"Друзья" в социальных сетях не являются вашими настоящими друзьями. Более того, некоторые из них могут вас тайно ненавидеть или завидовать вам. Когда вы делитесь подробностями личной жизни в соцсетях, то должны понимать, что это увидят совершенно чужие вам люди. Это точно то, что им нужно знать?

Вы никому не будете должны объяснений

Если вы демонстрируете свою жизнь в сети, рассказываете о ваших решениях и т.д., то следует понимать, что к вам могут начать докапываться. Или если вы разойдётесь с любимым человеком, которого активно показывали в соцсетях, то потом у людей будут вопросы о том, куда он исчез. Вам придется объяснять.

Вы будете иметь покой

Постоянное раскрытие подробностей вашей личной жизни может привести к повышенному уровню стресса и тревоги. Установление личных границ и ограничение обмена информацией могут существенно способствовать психическому благополучию. Создавая психологический барьер между своей личной жизнью и внешним контролем, вы развиваете чувство контроля и покоя.



Личное должно оставаться личным / Фото Ketut Subiyanto, Pexels

Безопаснее хранить личную жизнь в тайне

Информацией о вашей личной жизни могут воспользоваться мошенники. Поверьте, у них много разных сценариев для похищения личных данных, киберзапугивания и т.д. Чем меньше информации о вас – тем больше вы защищены.

Ваши отношения будут лучше

Чрезмерное освещение личной жизни может повлиять на глубину ваших отношений, а также на доверие и откровенность. Лучше, когда важные или особенные вещи остаются исключительно между вами.