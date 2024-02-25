Мечта против реальности и смерть на фоне: какой на самом деле была личная жизнь Леси Украинки

Представить украинскую историю без Леси Украинки – нереально. Эта фантастически талантливая и трудолюбивая женщина творила из слов настоящую магию. А ее биографию можно читать как книгу. Не обойдется и там без нескольких разделов о любви.

В день рождения писательницы и поэтессы Love 24 вспоминает ее истории любви. Спойлер – если бы их экранизировал Netflix, достать платки стоило бы уже с первых минут.

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Максим Славинский – история с привкусом земляники

15-летняя мечтательная Леся встречает друга старшего брата Михаила. 18-летний Максим Славинский гостит у Косачей в Колодяжном. Сад цветет в июне, а вечера на веранде полны приятных разговоров. Леся и Максим открывают общую любовь к произведениям Генриха Гейне, а впоследствии – возможно, еще одну любовь: друг к другу.

Никаких подтверждений, что эти отношения таки произошли, история не имеет. Возможно, чувства были взаимными. Возможно, юная Леся почувствовала чары первой любви. Но "пан Максим" надолго поселяется в ее письмах. В 1892 году Леся пишет стихотворение "Сон летней ночи" и посвящает его Славинскому. В строках живет мечта. Замечательная, роскошная, ясная и, в конце концов, розовая. Она тает в первых лучах рассветного солнца.

Нестор Гамбарашвили – история, пьянящая, как грузинское вино

Киев 1895 года. Шумный и святой город затягивает в свой ритм. Лесе – 24 года и она живет жизнь. Говорят, что себя невозможно найти, а можно только создать. Тогдашняя Леся уже сделала шаги к этому. Ее талант расцветает, а произведений в копилке творчества – все больше.

На квартире у Косачей поселятся молодой студент – грузин Нестор Гамбарашвили. Постепенно из квартиранта он фактически превращается в члена семьи. Леся и Назар становятся хорошими друзьями. Он учит ее латыни, она его – французскому.

Когда Нестор отправляется в Грузию на каникулы, Леся скучает и с нетерпением ждет его возвращения. По ее просьбе Нестор привозит ей с родины особый сувенир – кинжал.

Гамбарашвили отзывался о семье Косачей с уважением и теплом. Особое место в его воспоминаниях занимала Леся. В то же время исследователи склонны считать, что с ее стороны эта история – история любви, с его – искренней дружбы и приязни. На последние свои письма Леся уже не получила ответа.

Когда Нестор женился, Леся в письме попросила мать передать ему поздравления. А через более чем полвека после этого Гамбарашвили будет горько плакать на могиле Леси.

Сергей Мержинский – "твои письма всегда пахнут увядшими розами"

Свое лето Леся традиционно проводила в Ялте. Море, музыка, романтические рассветы и вечера с поэзией под крики чаек. В местном климате Леся легче переносила болезнь. В Ялте она впервые встретила Сергея Мержинского. Он приехал из Беларуси на побережье Черного моря, чтобы бороться с собственной смертельной болезнью. Именно Мержинскому Леся посвятила строки "твои письма всегда пахнут увядшими розами". Именно его подарок – репродукцию "Мадонны" Рафаэля Леся возила с собой по миру.

Родные Леси приложили немало усилий, чтобы все поверили: между Лесей и Сергеем была исключительно дружба. В то же время литературоведы считают, что это – все-таки история любви. По крайней мере, со стороны Леси. Потому что Сергей сначала не скрывал, что безумно влюблен в другую женщину. Хотя есть версии, что и Сергей любил Лесю, хотя и понимал: совместное будущее – из тех мечт, которым не суждено было сбыться.

Распутать клубок их дружественно-романтических отношений до сих пор никому не удалось. Очевидно, это и было желанием Леси. Потому что она приложила к утаиванию этой истории немало усилий.

В конце концов, Сергей проиграл борьбу с болезнью. Последние дни Леся провела у его кровати. За одну ночь она написала поэму, которая стала шедевром украинской драмы. Именно страшные бессонные ночи в Минске с Мержинским и привели к обострению болезни Леси.

Климент Квитка – история с привкусом брачного причастия

Когда они знакомятся, Леся – успешная литератор, которая читала собственные произведения и срывала овации, а Климент – студент, который пришел послушать известную авторку. Ей – 27, ему – 18. Очевидно, их отношения начались с дружбы.

Климент записывал народные песни, которые Леся ему пела. Климент искал собственный путь, а Леся поддерживала его во всех начинаниях.

Уже в 1903 году они начинают жить вместе. А в 1907 году берут церковный брак. Обошлось без громкой забавы.

Исследователи склонны считать, что со стороны Леси здесь не было страстной любви. Она уважала и ценила Климента, но писала ему гораздо более сдержанные письма, чем даже родным и друзьям. Существует версия, что Квитка до последнего ревновал Лесю к Мержинскому. Однако конкурировать с образом мертвого возлюбленного не мог да и не хотел.

Последние годы жизни Леся провела в браке с Климентом. Она ушла из жизни в любви и заботе. А Квитке, чтобы жениться во второй раз, понадобилось несколько десятилетий.

Неизлечимая болезнь, [не] взаимная любовь, трагедии, нанизанные на разок жизни, наполняли жизнь Леси болью. А светом для нее оставалась дружба с Ольгой Кобылянской. Их письма друг к другу полны такой нежности, что некоторые даже принимает ее за платоническую любовь. Счастливые дни на фоне изумрудных древних гор, дорогая сердцу Буковина, письма, поэзия, проза. Кобылянская пережила свою драматическую любовь. А что на самом деле было между двумя писательницами, которые навсегда изменили украинскую литературу и роль женщины в ней, знали только они.

К слову, жизнь Леси Украинки вдохновила Театр на Печерске на спектакль "Твой кто-то". Главную роль играет Алика Федотова.

