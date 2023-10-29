Фанатка сделала предложение Леонардо Ди Каприо: готов ли он к официальным отношениям

Леонардо Ди Каприо всегда находился в центре женского внимания. А в последнее время папарацци подлавливают его в компании гораздо младших красавиц.

Но сколько бы романов ни крутил актер, он так ни разу и не решился сделать шаг к женитьбе. Почему свадьба так пугает актера? И как он едва не женился на красной дорожке – читайте дальше.

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Предложение фанатки

По меньшей мере два десятилетия его называли самым завидным холостяком Голливуда. Поэтому неудивительно, что фанатки Леонардо Ди Каприо были готовы пойти буквально на все, чтобы получить хоть кроху его внимания.

Невероятная история произошла в 2013 году на премьере фильма "Волк с Уолл-стрит", где Ди Каприо исполнил главную роль. Шагая по красной дорожке мимо камеры, актера остановила для интервью одна "журналистка". Девушка была одета в странную куртку с капюшоном. Она задала Леонардо тот вопрос, который беспокоил всех поклонников: когда же он наконец женится.

Все журналисты всегда спрашивают: когда ты женишься. Это так раздражает. Поэтому я пришла сегодня сюда, чтобы спасти тебя,

– сказала она и мгновенно сняла куртку под которой скрывалось свадебное платье.

Имя этой девушки Мерджори. В видео она заявила, что тоже актриса и давно мечтала об овациях зрителей и красных дорожках. О своей мечте она не забыла и потому решила прийти на мероприятие и устроить такой перформанс. Ди Каприо был ошеломлен неожиданным поворотом событий, а затем нежно обнял девушку и ушел.

Отношение к браку

Находясь в статусе извечного холостяка, невольно возникает вопрос: не боится ли Ди Каприо брака. Раньше актер признавался, что не собирается с этим торопиться. Но в то же время не против семьи и детей, но при одном условии.

"Я еще не такой старый, мои биологические часы еще не тикают. Я хотел бы оставить это на усмотрение судьбы, когда я стану отцом. Часть меня имеет слишком много профессиональных планов, чтобы даже серьезно рассматривать это. Но когда я вижу детей в своей семье, идея их иметь не кажется слишком надуманной", – признавался он в одном из интервью в 2010 году.

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Впоследствии актер несколько изменил свое мнение. Он заявлял, что верит в брак, и это могло бы дополнить его жизнь рядом с карьерой.

Я хочу жениться и завести детей. Говоря это, я понимаю, что я противоречу всему, что сказал раньше. Я абсолютно верю в брак,

– признавался он.

Впрочем, как видим, пока Леонардо не спешит делать шаги навстречу официальным отношениям. Последний роман, который ему приписывали, был с моделью Витторией Черетти. Женщина на 23 года младше голливудской звезды и их неоднократно подлавливали журналисты.