Все больше людей жалуются, что их отношения, которые начинались просто идеально, завершились через 3 месяца. Обсуждения в сети набирают обороты. В конце концов, эксперты по отношениям решили рассказать, почему так случается.

Обратите внимание Ввела в моду белое свадебное платье: как королева Виктория нашла любовь и потеряла ее

Почему пары расходятся через три месяца

Три месяца (примерно 90 дней) длится так называемая "фаза медового месяца". Именно этого периода людям достаточно, чтобы влюбиться друг в друга и понять, готовы ли они оставаться рядом и в дальнейшем.

Примерно за 3 месяца человека, с которым объединяют теплые чувства, хочется снять с пьедестала идеальности.

Существует небольшое падение, если хотите, которое имеет тенденцию происходить, когда мы больше не ставим человека или отношения на пьедестал и живем с нарративом, который говорит, что они не могут сделать ничего плохого,

– говорится в сообщении.

Если понимаете, что вам с любимым человеком – все-таки не по пути, отношения стоит завершить здесь и сейчас. Это поможет избежать еще большей боли и разочарований. Однако если вы решили таки оставаться и строить совместное будущее, отношения должны выйти на новый этап.