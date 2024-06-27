Чтобы не пошиться в дураки: 5 вопросов, которые нельзя задавать на первом свидании

Первое свидание всегда вызывает волнение. Главное – найти тему, которая устроит и заинтересует обоих. Эксперты рассказали, о чем точно не стоит спрашивать у потенциального партнера или партнерши.

Золотым правилом считают: не стоит спрашивать о том, о чем не хочешь, чтобы спрашивали тебя. Однако оно не всегда может сработать, поскольку другой человек может не находиться "на волне" вашей откровенности.

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О чем точно не стоит спрашивать на первом свидании

Почему не сложились твои предыдущие отношения? Говорить о бывших на первом свидании – вообще должно стать табу. Прошлое должно оставаться в прошлом. По крайней мере, до тех пор, пока две стороны не будут готовы открыться друг другу и обсудить моменты, которые нанесли боль.

Какие у тебя отношения с родителями? Обсуждать такие детали на начальном этапе еще даже не отношений не стоит. Глубокие разговоры стоит оставить для более близких времен.

Хочешь ли ты длительных отношений? Конечно, такие важные вопросы стоит обсуждать "на берегу". Однако первое свидание – не лучшая идея. Сначала стоит хотя бы немного узнать человека, который перед вами.

Как можно работать на такой работе? Такие вопросы и комментарии – недопустимы. У каждого есть право идти своим путем. И обсуждать карьерные возможности друг друга на первом свидании точно не стоит. Тогда человек может подумать, что вы оцениваете его на пригодность к жизни.

Какая у тебя любимая поза для секса? На первом свидании такое обсуждать не стоит.