Понять правду, как сорвать пластырь: как понять, что рядом – "не ваш" человек

К сожалению, иногда в отношениях наступает момент, когда кажется, что все хорошо, но в то же время что-то таки и не так. Тогда стоит задуматься: а рядом – "ваш человек"?

На первый взгляд, может казаться, что все – идеально, потому что вам очень комфортно с человеком. Однако мысли, что вы живете вроде бы и не своей жизнью, прогнать становится все труднее.

Обратите внимание Сексолог назвала 5 признаков того, что вы можете быть плохими в постели

Еще один сценарий – вы вдруг понимаете, что у вас с любимым или любимой совершенно не совпадают амбиции и цели. В общем, чем раньше вы поймете, что рядом – "не ваш" человек, тем меньше времени потеряете.

Какие признаки указывают на это

Вы не развиваетесь. Вроде бы и все время что-то делаете, тратите время и ресурсы. Однако желаемый результат все равно не наступает. На самом деле вы просто замерли на месте. Идеи теряются, а рутина дом-работа-отношения поглощает все сильнее. Иногда в таких обстоятельствах "включается" ностальгия по прошлому, где было лучше. Хотя в настоящем – вроде бы все и хорошо.

Вы не знаете, что делать. Несмотря на то, что имеете амбиции и цели. Однако они, к сожалению, не совпадают с амбициями и целями вашего любимого человека. Токсичные отношения маскируются под комфортные, и вы все глубже тонете в этом "болоте".

Вы собой недовольны. В жизни наступил абсолютный штиль. Личных достижений нет. Карьера замерла. Тем временем человека рядом с вами все устраивает.