На перший погляд, може здаватися, що все – ідеально, бо вам дуже комфортно з людиною. Однак думки, що ви живете начебто й не своїм життям, прогнати стає все важче.

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Ще один сценарій – ви раптом розумієте, що у вас з коханим або коханою абсолютно не збігаються амбіції та цілі. Загалом, чим раніше ви збагнете, що поруч – "не ваша" людина, тим менше часу втратите.

Які ознаки вказують на це

Ви не розвиваєтеся. Начебто й весь час щось робите, витрачаєте час та ресурси. Однак бажаний результат все одно не настає. Насправді ж ви просто завмерли на місці. Ідеї марнуються, а рутина дім-робота-стосунки поглинає все сильніше. Іноді у таких обставинах "вмикається" ностальгія за минулим, де було краще. Хоча у сьогоденні – начебто все й гаразд.

Ви не знаєте, що робити. Попри те, що маєте амбіції та цілі. Проте вони, на жаль, не збігаються з амбіціями та цілями вашої коханої людини. Токсичні стосунки маскуються під комфортні, і ви все глибше тонете у цьому "болоті".

Ви собою невдоволені. У житті настав абсолютний штиль. Особистих досягнень немає. Кар'єра завмерла. Тим часом людину поруч з вами усе влаштовує.