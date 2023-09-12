Мы были взбешены, – невеста отменила свадьбу из-за жадных друзей

Организация свадьбы не только занимает много времени, но дорого стоит. Впрочем, является самым важным событием в жизни многих пар.

Однако иногда финансовые затруднения могут скорректировать весь радостный процесс. Одна невеста решила отменить свою свадьбу из-за того, что гости не были готовы внести финансовый взнос в сумме 1500 долларов каждый.

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Мечта о роскошной свадьбе

Сьюзан, молодая невеста, мечтала о роскошной свадьбе, стоимость которой составляла около 60 тысяч долларов. Однако у нее было всего 15 тысяч долларов на счету. Отказываться от своих мечтаний ей не хотелось, и она обратилась к своим друзьям и родственникам с просьбой финансово поддержать ее в этом деле.

Гости отказались внести вклад

Однако реакция гостей стала неожиданной для нее. Она просила каждого гостя внести взнос в сумме 1500 долларов, чтобы обеспечить стоимость свадьбы. Несколько человек согласились и даже обещали внести больше, но большинство гостей отказались.

Резкое сообщение в соцсетях

Сьюзан решила выразить свое недовольство в фейсбуке. В гневном сообщении она обвинила своих друзей и родственников в том, что они разрушили ее свадьбу и отношения с мужем. Она заявила, что просила всего лишь небольшую помощь от них, и была разочарована их отказом.

"Как мы могли провести свадьбу, о которой мечтали, без должного финансирования? Мы попросили с каждого гостя всего около 1500 долларов. Моя подружка пообещала внести 5 тысяч долларов вместе со своими услугами по планированию. Семья моего бывшего предложила внести 3 тысячи долларов. Поэтому наша просьба о 1500 долларов для всех остальных гостей не была чем-то необычной. Мол, мы ясно дали понять. Если вы не смогли внести свой вклад, значит, вас не пригласили на нашу эксклюзивную свадьбу. Это вечеринка, которая бывает только раз", – заявила она.

Невеста отменила свадьбу из-за жадных друзей / Скриншот из сообщения

Отмена свадьбы

В итоге только восемь гостей ответили по приглашению и были готовы внести финансовый взнос. Остальные отказались. Эта реакция была досадной для невесты, и она решила отменить свадьбу. "Мы были взбешены", – сказала она.