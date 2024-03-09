Корова сорвала свадебную церемонию пары: шедевральный момент попал на видео

Эми и Гарри решили провести свадебную церемонию на природе. Поле в Великобритании казалось идеальной локацией. Молодожены не ожидали, что их придет поздравить необычная гостья.

В особый день все начиналось идеально. Эми и Гарри собрались произнести клятвы в кругу родных и друзей.

Обратите внимание Уличная кошка сорвала свадебную церемонию: поступок молодоженов поразил всех

Ведущий церемонии собирался задать традиционный вопрос, никто ли не против свадьбы. В этот момент корова решила вмешаться и издала громкий звук. Эми и Гарри на мгновение растерялись, а потом счастливо рассмеялись.

Когда ведущий церемонии спросил: "если кто-либо присутствующий знает о каком-либо законном влиянии...", корова снова начала мычать. Свадебный видеооператор снял курьезный момент на видео. За считанные дни оно стало вирусным в сети.

Корова прервала свадебную церемонию: смотрите видео

К счастью, все завершилось счастливо. Эми и Гарри обменялись свадебными клятвами и прекрасно отпраздновали свой особый день. Между тем пользователи сети сильно улучшили настроение, просматривая видео. Некоторые шутливо обращают внимание, что корова вмешалась в тот момент, когда спрашивали, или кто-то против свадьбы, значит, возможно, она хотела донести какую-то важную информацию.

Сейчас видео собрало уже более 850 тысяч лайков.