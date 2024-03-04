Сакуры, горы и замок из легенд: куда отправиться в романтическое путешествие по Украине весной

Весна – отличное время для романтических путешествий вдвоем. К счастью, Украина – очень богата на живописные локации. Особый уголок найдется на любой вкус и бюджет.

Искать свои места – одно из самых романтичных занятий. Можно устроить тур по замкам Украины. Купить билеты на поезд и сбежать от забот в Ужгород любоваться сакурами. Или посмотреть вдвоем "Тени забытых предков" и отправиться в путешествие по Карпатам в цвету. Покорять вершины, любоваться крокусами, дегустировать горный мед и фотографироваться на фоне мощных водопадов.

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Куда стоит поехать с любимым человеком весной

Украшенный сакурой Ужгород

Ужгород – прекрасен в любое время года. Однако в апреле – мае там обычно происходит настоящая магия. Город расцветает сакурами. В частности, чтобы полюбоваться цветом, стоит прийти на Киевскую набережную или улицу Марии Заньковецкой.



Сакура цветет в течение нескольких недель / "Сакура Фест Ужгород"

Кроме того, must have для настоящих романтиков – прогуляться по старинным улочкам уютного города и посетить Ужгородский замок.

Долина крокусов в Колочаве + Синевир



Весной все карпатские дороги ведут в Колочаву. Уже в конце марта на территории музея "Старое село" расцветают сотни крокусов. Воздух пахнет медом, а на горизонте вырисовываются прекрасные карпатские пейзажи.

К слову, от Колочавы – совсем близко к Синевиру. На его берегу можно устроить романтический пикник. А если задержаться до вечера, можно почувствовать действительно мистическую атмосферу одной из самых таинственных локаций Украины.



Магия крокусов в Колочаве / Юрий Радивилов, "Колочава туристическая"

Долина нарциссов в Хусте

Долина нарциссов вблизи Хуста – одна из самых романтичных локаций весны. В урочище Киреши расцветает настоящее нарциссовое море. А воздух так пахнет цветами, что этому аромату позавидуют лучшие парфюмеры мира.



Долина нарциссов / Дунайско-Карпатская Программа

Мистический Подгорецкий замок

Подгорецкий замок – самая мистическая локация Львовщины. Именно здесь – в старинных стенах, которые соединили архитектуру эпохи позднего ренессанса и барокко, – по легенде, живет призрак Белой дамы.

Замок начали возводить еще в XVII (ранее на его месте существовало деревянное дворище). Участие в проекте принял Андреа дель Аква – легендарный архитектор из Венеции. Вокруг замка раскинулся роскошный итальянский парк.



Подгорецкий замок – шедевр позднего Ренессанса / "Моя Украина"

В то же время в историю Подгорецкий замок вошел не только благодаря уникальной архитектуре. Рассказывают, что хозяин пан Жевуский заживо похоронил в стенах свою жену – юную Марию. С тех пор в замке вроде бы блуждает ее призрак. К счастью, на туристов он не нападает. Поэтому можно спокойно планировать романтический уикенд в замке.