Абьюзивные отношения и драма с Эллертом после "Холостячки": что известно о личной жизни Мишиной

Ксения Мишина точно знает: женщина – самостоятельная единица. Она сама выбирает, когда и с кем строить отношения. А то, что женщина хочет, чтобы ее выбрали, – одна из самых глупых иллюзий, навязанных обществу.

Во вторник, 18 июня, звезда празднует свой 34-й День рождения. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о ее личной жизни.

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"Мне настолько плохо было с ним"

В 20 лет Ксения пережила абьюзивные отношения с отцом своего сына Платона. Мужчина был старше на 10 лет и очень настойчиво ухаживал за юной Мишиной. Сначала она колебалась, а потом подумала, что, возможно, любит этого человека. Настоящий ад в отношениях начался, когда Ксения забеременела. Вместо того, чтобы заботиться о любимой, мужчина начал ее всячески унижать.

В конце концов, Ксения завершила эту историю: ушла от мужа, находясь на пятом месяце беременности. Тогда ей было стыдно за такой финал, однако потом поняла: один раз на всю жизнь – навязанный стереотип.

Я просто села и сказала: а нах*ра мне все это нужно? Что я делаю? У меня вообще не было страха. Мне настолько плохо было с ним. Это страшнее, чем я буду сама,

– призналась Ксения.

Со временем она нашла силы рассказать, что пережила домашнее насилие. Как выяснилось, отец сына поднял на нее руку и спустил с лестницы. Это произошло в театре.

"Холостячка" с Эллертом

В 2020 году Ксения стала главной героиней романтического шоу "Холостячка". На проекте она искала свою любовь и, казалось, что нашла. За развитием лав стори Ксении и ведущего и сценариста Александра Эллерта следила почти вся Украина. Химия между этими двумя возникла почти сразу и с каждым новым выпуском только становилась сильнее. Их свидания происходили в самых романтических местах Украины. В частности, в Олешковских песках на Херсонщине любовались звездным небом и побывали на "сафари" на побережье Днепра.

Впоследствии Эллерт даже поборол один из своих самых больших страхов и ради любимой полетал на пароплане за Киевом. Люди, которые имеют фобии, очень оценили этот поступок.



История Ксении и Александра развивалась на глазах у зрителей / Фото из инстаграма "Холостячки"

После финала проекта Ксения и Александр продолжили строить свои отношения. Однако, в конце концов, их пути разошлись. Ксения рассказала, что в этих отношениях было много хорошего. В то же время были и минусы, преодолеть которые не удалось. Позже, комментируя свою историю с Александром, Ксения использовала слово "токсичность".



Пара расходилась и пробовала вернуть все снова / Фото из инстаграма "Холостячки"

Сейчас Эллерт живет в США. Ксения рассказала, что он ей писал, однако она не ответила на сообщение, потому что уже поставила точку в этой истории. Между тем Александр заявил, что мечтает забыть об участии в шоу.

У меня осталась только кофта. Это подарок от бывшей (Мишиной, – 24 Канал) и большой шрам на сердце, который она "подарила". Ну и я тоже,

– откровенно заявил Эллерт.