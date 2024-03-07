Фронтмен группы Coldplay сделал предложение звезде "50 оттенков серого" Дакоте Джонсон

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин сделал предложение своей возлюбленной актрисе Дакоте Джонсон. Пара находится в отношениях с 2017 года.

Инсайдеры отмечают, что признание состоялось несколько дней назад. Влюбленные не торопятся делиться радостной новостью с поклонниками, однако уже рассказали о предстоящих изменениях в жизни ближайшим друзьям.

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По данным СМИ, помолвка Криса и Дакоты не стала неожиданностью для их близких. Химия между влюбленными чувствуется с первого дня. Замечают, что Крис и Дакота очень счастливы вместе и наслаждаются каждым мгновением. Дату для свадьбы они еще не выбрали и торопиться не планируют.



Крис и Дакота в объективе папарацци / The Mega Agency

Кроме того, сообщают, что Гвинет Пэлтроу – бывшая жена Криса – также благословила этот брак. У супругов есть двое общих детей: дочь Эпл и сын Мозес. Отмечают, что Дакота прекрасно ладит с детьми любимого. Также в интервью актриса отмечала, что и сама не против стать мамой.

Еще в 2020 году Дакота и Крис приобрели совместную недвижимость. Говорится о поместье в Малибу стоимостью более 12 миллионов долларов.