Гости оставили автографы на платье невесты: креативные идеи для свадьбы в 5 видео

Свадьба – одно из выдающихся событий в жизни каждой пары. И очень хочется, чтобы это запомнилось. Поэтому некоторые добавляют особых, а иногда очень неожиданных изюминок во время празднования.

Одна невеста попросила всех гостей оставить пожелания и свои подписи на своем белоснежном платье! Больше ярких моментов из свадеб смотрите в нашей подборке.

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Интересные идеи для свадьбы

Если кто-то из невест волнуется и беспокоится весь вечер, чтобы ничто не испортило белоснежное платье, то это точно не об этой женщине. Елена намеренно позволила гостям испортить ее свадебный наряд.

Вечером невеста попросила присутствующих достать фломастеры и оставить пожелания и свои подписи на нарядной юбке. Она объяснила это решение тем, что больше не наденет это платье, а так останется большая память о вечере.

Известной традицией во время свадьбы является танец молодоженов. Обычно это самый романтичный и чувственный момент. Пара выбирает свою любимую песню и только вдвоем кружит в медленном танце. Но иногда это может быть зажигательная сальса под динамические хиты Джей Ло и удивленные аплодисменты присутствующих гостей.

А эта невеста удивила своего уже мужа зажигательным танцем вместе с подружками. Героиня стала главой группы черлидеров. В своем танце девушки использовали традиционные элементы и стали личной группой поддержки для жениха.

А вот это пример того, как не следует делать. Свадебный торт является сладким дополнением праздничного вечера и пары заказывают его лично исходя из своих пожеланий. Кто-то, чтобы отличиться, любит масштабные многоярусные торты. Но иногда это не самое лучшее решение и ответ почему – в следующем видео.

Великолепная свадебная традиция, когда невеста бросает букет в толпу своих незамужних подружек. Таким образом девушки определяют, кто следующей может выйти замуж. Но везет всего одной. Эта невеста решила исправить досадную традицию и подарила шанс каждой незамужней подружке. Невероятное решение.