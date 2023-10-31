Костюмы на Хэллоуин для пар: идеи, которые точно вам понравятся

Если вас пригласили на вечеринку в стиле Хэллоуина с любимым человеком, то выберите парный костюм. Так вы сможете еще больше поразить всех и при этом подчеркнуть свою связь с любимым.

24 Канал подобрал 15 идей парных костюмов на Хэллоуин, среди которых вы точно найдете что-то для себя.

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Идеи костюмов на Хэллоуин для пар

Всегда актуальный образ – Мортисия и Гомес Адамс. Повторить его несложно. Для женского образа вам понадобится длинное черное платье и помада, а мужского – брюки с подтяжками или костюм. Совершенству образа придаст пластиковая рука.



Образ из семейки Адамс / Фото Pinterest

Алиса в стране чудес и Шляпник – этот вариант несколько сложнее, ведь придется заморочиться с костюмами.



Идея образа на Хэллоуин из "Алиса в стране чудес" / Фото Pinterest

Гарли Квинн и Джокер – идеальный образ для тех, кто любит и умеет делать макияж.



Костюмы Гарли Квин и Джокера на Хэллоуин / Фото Pinterest

Кхалиси и Кхал Дрого – в этом образе, кроме костюмов, нужно позаботиться и о двух париках, чтобы превратиться в героев.



Кхалиси и Кхал Дрого не Хэллоуин / Фото Pinterest

Особенно актуален в этом году не Хэллоуин образ Барби и Кена. Если хотите быть в тренде и при этом особо не беспокоиться с нарядами, то эта идея вам подходит. Поищите в гардеробе что-нибудь розовое и голубое.



Барби и Кен на Хэллоуин / Фото Pinterest

Фея Динь-Динь и капитан Хук. Этот образ лучше подчеркнут крылья.



Образ на Хэллоуин из мультика / Фото Pinterest

Переодеваться на Хэллоуин в известное президентское супруги Кеннеди актуально каждый год.



Костюмы Кеннеди на Хэллоуин / Фото Pinterest

Чтобы превратиться в суперсемейку не забудьте заказать костюмы заранее. Кстати, эта идея хороша тем, что подходит как парам, так и семьям.

Вечная классика – Бэтмен и женщина-кошка.



Костюм Бэтмена и женщины-кошки на Хэллоуин / Фото Pinterest

Если вы не прочь замазать лицо зеленой краской, то можете одеться на Хэллоуин как герои известного фильма "Маска".



Образ на Хэллоуин из фильма "Маска" / Фото Pinterest

Если яркие костюмы и макияж это не о вас, то попытайтесь превратиться в Бетти Купер и Джагхеда Джонса из подросткового сериала "Ривердейл".



Образ не Хэллоуин для тех, кто не любит выделяться / Фото Pinterest

Пары, которые вскоре будут жениться, могут последовать примеру этих влюбленных. Они решили одеться на Хэллоуин в свадебные костюмы и замазаться "кровью", чтобы иронически продемонстрировать, как подготовка к свадьбе сводит с ума.

Влюбленная парочка Аладин и Жасмин.

Геркулес и Мэг – интересный вариант, если вы хотите быть особыми и оригинальными.

Вуди и Джесси из фильма "История игрушек", которые напомнят всем о детстве.