Говорят, что мы похожи, – Кортни Кокс показала редкие фото с бойфрендом

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс очаровала поклонников фотографиями с возлюбленным – музыкантом Джонни Макдейдом. Влюбленная пара находится на горнолыжном курорте.

Кортни Кокс поделилась фотографиями с отдыха

59-летняя актриса старше своего избранника на 12 лет, но разница в возрасте влюбленных не беспокоит.

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Кортни Кокс и Джонни Макдейд вместе уже почти 11 лет, однако пара не любит публично рассказывать детали своих отношений. О том, что влюбленные до сих пор вместе, поклонники могут узнать из совместных фотографий в инстаграме, которые Кортни публикует крайне редко.

Теперь Кортни поделилась фотографиями с совместного отпуска на горнолыжном курорте. На фото влюбленные позируют на вершине, а уже на следующей фотографии уставшая актриса лежит на кровати в номере отеля.

Люди говорят, что мы похожи. Поэтому я побрилась,

– шутливо подписала фото актриса.

В комментариях подруга Кортни Кокс и коллега по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон написала: "Ты глупая, я тебя люблю!".

Личная жизнь Кортни Кокс

Кортни и Джонни до сих пор не женаты. В марте 2023 года актриса говорила, что не думает о замужестве: "Не знаю, я точно не против. Я просто не думаю об этом". Инсайдеры писали, что исполнительница роли Моники Геллер якобы уже давно хочет узаконить отношения, но Джонни боится этого шага.

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Он обещал жениться на Кортни с десяток раз, а в последнюю минуту срывался и находил причину отложить свадьбу – только для того, чтобы потом снова сделать так же,

– пишет издание Closer.

Из-за этого актриса якобы поставила бойфренду ультиматум – или они женятся, или их отношения завершаются.

Кортни и Джонни в 2013 году познакомил их общий друг – известный английский рыжеволосый певец Эд Ширан.

Ранее Кортни была замужем за актером и продюсером Дэвидом Аркеттом, от которого она родила дочь Коко. Брак актеров длился с 1999 по 2013 годы.