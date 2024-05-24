Ввела в моду белое свадебное платье: как королева Виктория нашла любовь и потеряла ее

Задолго до романтической эпохи Кейт Миддлтон и Меган Маркл поклонники британской королевской семьи с нетерпением следили за love story королевы Виктории. Той самой правительницы, которая подарила истории викторианскую эпоху. А невестам из разных стран и культур – белое свадебное платье.

Королева Виктория взошла на престол Великобритании в 18 лет (1837 год). Тогда она была настоящим бриллиантом на мировом рынке royals-невест. Виктория вышла замуж по расчету и неожиданно нашла любовь. Love 24 рассказывает, что известно о ее семейной жизни.

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Брак по расчету оказался счастливым

Королева Виктория понимала, что от нее ожидают замужества. Кроме того, она надеялась: брак избавит ее от давления со стороны родственников и позволит самостоятельно принимать решения. Как ни странно, учитывая тогдашние правила, для Виктории свадьба должна была стать началом свободы, а не наоборот.

К делу юная королева подошла на удивление практично. Она рассматривала различные кандидатуры женихов Пока она не вспомнила об Альберте Саксен-Кобург-Готском – своем кузене. Тогда Виктория поняла, что готова остановить поиск и пригласила Альберта в Виндзор.

Первая встреча Виктории и Альберта состоялась еще до ее восхождения на престол. Тогда будущая королева записала в дневник, что Альберт – настоящий красавец. Особенно пришлись по душе его голубые глаза и красивые зубы. Учитывая тогдашнюю стоматологию, это действительно был большой бонус.

Королева Виктория пригласила Альберта в Виндзор. Там между ними и вспыхнули чувства. Через несколько дней Виктория сделала предложение Альберту, и он ответил ей "да". Так началась их история, которая подарила королеве много счастья, но и принесла немало боли.



Виктория и Альберт / Кадр из сериала "Виктория"

Свадьба стала событием века

Роскошная свадьба состоялась в 1840 году в Лондоне. Еще за несколько месяцев до нее Великобританию охватила свадебная лихорадка. Тогда люди еще не имели технологий, которые позволяют наблюдать за королевской свадьбой через экраны гаджетов. Однако каждый хотел хоть как-то приобщиться к празднованию. Свадебные сувениры и лакомства разлетались с прилавков со скоростью света.

Виктория надела белое свадебное платье и этим создала самую популярную свадебную традицию в мире. Королеве настолько нравился ее наряд, что впоследствии она носила его снова и снова в разных вариациях. Образ королева дополнила бриллиантами.

Очевидцы описывают, что свадьба была удивительной феерией света, музыки, красок. Казалось, как будто сказка ожила на улицах Лондона.



Свадьба Виктории и Альберта стала событием для Великобритании / Getty images

Среди счастья случались и острые моменты

Альберт не мог стать королем. Однако как человек деятельный и энергичный он помогал Виктории и занимался тем, что интересовало лично его. В частности, работал над реформой образования и присоединился к организации Всемирной выставки 1851 года. Стоит заметить, что также Альберт активно боролся с рабством.

В те годы супруги были счастливы. Хотя, конечно, острые моменты и ссоры также случались. В частности, в письме, который сохранился до наших дней, можно прочитать, как Альберт упрекает Викторию, что она вроде бы снова потеряла самоконтроль без надобности.

Я выполняю свой долг перед вами, даже если это означает жизнь "сценами", полными злости, а не любовью и гармонией. Я отношусь к этому с терпением, как к испытанию, которое надо пройти, но ты причиняешь мне отчаянную боль и одновременно не помогаешь себе,

– писал Альберт жене.

У супругов родилось 9 детей. Однако Виктория не нашла счастья в материнстве. Возможно, сейчас у нее диагностировали бы послеродовую депрессию. В то же время в то время состояние женщины, даже королевы, не слишком кого-то интересовало.

Смерть Альберта стала самой большой трагедией в жизни Виктории

К сожалению, Альберт прожил всего 42 года. Его жизнь унес брюшной тиф. Хотя тогдашние авторы отмечали, что он болел еще как минимум за два года до смерти. Некоторые симптомы указывают на возможный рак желудка.

Смерть любимого стала таким потрясением для Виктории, что близкие боялись: ее сердце может не выдержать. Королева выжила, однако остаток своей жизни носила траур по мужу. Виктория пережила Альберта на четыре десятилетия.

Стоит заметить, что историю любви Виктории и Альберта охотно экранизируют. В частности, стоит посмотреть фильм "Молодая Виктория" с Эмили Блант в главной роли (кстати, в эпизодической роли там снялась принцесса Беатрис) и сериал "Виктория" с Дженной Коулман.