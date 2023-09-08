Знакомство в 8 лет, свадьбы и измены: самое интересное из истории Елизаветы II и принца Филиппа

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Этот день стал трагичным не только для Соединенного Королевства, но и всего мира. После смерти мужа принца Филиппа она была очень расстроена и разбита и не смогла долго быть без него.

Супруги прожили в браке 73 года. В их истории было немало проблем, но благодаря любви пара смогла преодолеть все и сохранить семью. К годовщине с дня смерти Ее Величества 24 Канал вспомнил самое интересное из истории любви монарших супругов, навсегда вошедших в историю.

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Познакомились, когда королеве было 8 лет

Судьбоносная встреча состоялась на свадьбе греческой принцессы Марины, проходившей в Вестминстерском аббатстве в 1934 году. Тогда Елизавете было 8 лет, а ее будущему мужу – 13. Второй раз встретились через три года на коронации отца Елизаветы II, однако тогда никто и не думал о романтических отношениях.

Более того, родители королевы никогда не рассматривали Филиппа за зятя. Однако это не помешало любви. Королева влюбилась в юношу, они долго переписывались, поскольку он ушел на фронт, а впоследствии Елизавета II твердо решила, что именно с ним хочет прожить всю жизнь.



Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images

Принц Филипп и Елизавета II – родственники

Интересно то, что принц и королева были четверородными братом и сестрой. Это пример того брака, когда любовь оказалась значительно сильнее препятствий, которые приготовила судьба.

Королева пообещала повиноваться мужу

После возвращения Филиппа с фронта все поняли, что напрасно препятствовать этим отношениям. Официально о помолвке стало известно в июне 1947 года. Тогда Ее Величеству был 21 год, а ее жениху – 26.

Королевская свадьба, за которой наблюдал весь мир, запланирована на 20 ноября того же года. Перед торжеством Филипп перешел в англиканство, отказался от титулов принца Греческого и принца Датского, получил британское подданство. На свадьбе среди гостей со стороны жениха была только мать.

Всех смутило то, что в традиционной присяге Елизавета пообещала повиноваться мужу, хотя после коронации именно Филипп должен был подчиняться ей.



Свадьба принца Филиппа и Елизаветы II / Фото Getty Images

У супругов родилось четверо детей

В счастливом браке, длившемся почти 74 года, родилось четверо детей :

принц Чарльз;

принцесса Анна;

принц Эндрю;

принц Эдвард.

Из всех четырех детей счастливый брак сложился сразу у самого младшего принца Эдварда – он уже как 22 года женат на графине Софи. А вот все остальные имели по одному разводу, но впоследствии нашли свои вторые половинки. Отшельником лишь остался принц Эндрю, которого недавно обвинили в секс-скандале и лишили всех воинских званий за это.



Елизавета II и принц Филипп с детьми / Фото из инстаграмма королевской семьи

Принц Филипп изменял Елизавету II

Казалось бы, что более крепкой пары, которая выдержала бы столько испытаний, нет. В этих отношениях было место и возможным изменам, скандалам и обидам. В британских СМИ ходили слухи, что уже через год после свадьбы с королевой принц закрутил роман с актрисой Пэт Кирквуд. Тогда Елизавета II была беременна сыном Чарльзом. Также журналисты писали о тайных связях Филиппа с Элен Корде, в которую тот был влюблен в детстве, но их разлучили, когда пошел учиться в Дартмут. Поговаривали, что Филипп мог быть отцом детей Элен, которых она родила в браке с другим мужчиной.

Также принцу Филиппу приписывали романы с писательницей Дафной Дю Морье, актрисой Мерл Оберон, телеведущей Кейти Бойл и даже с принцем Стивеном Уордом. Через несколько лет после брака пара якобы начала спать в отдельных комнатах, а в парламенте состоялись секретные слушания, чтобы предотвратить скандальный развод. Эти факты подтвердятся или опровергнут лишь через 100 лет согласно британскому законодательству о засекречении архивов.

В середине 1980-х годов принц Филипп заявил своему биографу Безилу Бутройду, что женился на королеве не из-за чувства, а по расчету. Доподлинно неизвестно, что происходило между Елизаветой и Филиппом, однако они остаются одной из самых крепких семей в истории. Смерть любимого разбила сердце Ее Величества, потому уже через год она отправилась к нему.



Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото Getty Images