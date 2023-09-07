Публичные ссоры, разводы и заявления о насилии: история Кости Войтенко и его экс-жены

На днях в сети разгорелся новый скандал – бывшая супруга актера Константина Войтенка заявила, что была жертвой домашнего насилия. Валентина Маринина впервые призналась, что мужчина издевался над ней и избивал.

На эти откровенные заявления танцовщица отважилась только через год после развода. Сам актер никак не комментирует обвинения экс-любимой, а 24 Канал собрал все, что известно об их браке.

Тоже интересно Тайные отношения, беременность и разлука на время войны: история любви Тараса Тополи и Alyosha

Свадьба и рождение дочери

Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Оба творческих людей, которые были погружены в работу, но поставили семью на первое место. Уже в декабре следующего года танцовщица родила любимому дочь, которую назвали Эмилией.



Константин Войтенко и Валентина Маринина / Фото из инстаграмма танцовщицы

Участие в "Танцах со звездами" и публичные ссоры

В 2021 году Войтенко стал участником "Танцев со звездами". В одном из выпусков актер заявил, что из-за участия в шоу поссорился с женой. Константина пригласили в проект как звезду, а Валентина провалила кастинг танцовщиц. По словам актера, тогда их брак дал трещину. Чтобы дело не дошло до развода, супруги обратились к психологу.

Тогда Константин отмечал, что безумно любит свою жену и дочь, готовый на все, чтобы спасти семью. Однако уже через несколько недель Валентина заявила, что на шоу соврали об их конфликте и он начался совсем не из-за "Танцев со звездами".

Меня злит и раздражает, что обо мне врут в прайм-тайм на национальном телевидении – сценаристы, продюсеры шоу "Танцы со звездами" и мой муж. Меня злит, что я лгу вам уже полгода. А точнее, недоговариваю,

– сказала тогда Валентина.



Валентина Маринина с дочерью от Войтенка / Фото из инстаграмма Марининой

Звездная жена подчеркнула, что она просила мужа не впутывать ее в танцевальный проект. Однако после постановки сценаристов зрителям должно было казаться, что Константин должен примириться с Валентиной в одном из прямых эфиров. Хотя в действительности все не так.

После лжи на "Танцах со звездами" Войтенко признался, что к разрыву с женой привела нечестность с самого начала брака. До свадьбы влюбленные встречались всего год, поэтому, по мнению Константина, не успели узнать друг друга.

Когда ты додумываешь за человека, что он может быть таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его,

– говорил Костя.

Актер также говорил, что помирился с женой и не раскрывает никаких деталей личной жизни, поскольку ей это не нравится. Чтобы реабилитироваться перед любимой за ложь, Войтенко даже выступил на "Танцах" без партнерши. Его контемп-извинения сорвал овации зрителей и судей, но не растрогал Валентину.

Контент-извинения Кости Войтенка на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

В семейный вечер актер тоже танцевал наедине с платьем, которое должна была одеть Валя. Однако в финале номера его ждал сюрприз – девушка выбежала на паркет и обняла мужа. Но в конце концов брак все равно распался.

Выступление Кости Войтенко на семейном вечере "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн

Развод и заявления о насилии

В октябре 2022 года стало известно, что Константин и Валентина развелись. Тогда девушка заявила, что вернет девичью фамилию – Маринина. Тогда между эксами не было скандалов, публичных обсуждений. Актер отмечал, что для него важно сохранить хорошие отношения с дочерью. А через несколько месяцев объявил об отношениях с Наталией Каминской.

Спустя почти год после развода Валентина шокировала заявлением о бывшем муже. По словам Марининой, он издевался над ней и избивал ее.

Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мне стыдно об этом. Но тогда я не умела иначе. Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник,

– заявила Валентина.



Константин Войтенко и Валентина Маринина / Фото из инстаграмма танцовщицы

После откровенного сообщения экс-жена Войтенка начала получать сообщения от других девушек, из которых выяснилось, что Константин не только насильник, но и предатель, неоднократно намекавший другим на сексуальные отношения.

Пока Константин никак не комментировал громкие заявления бывшей жены. Он продолжает публиковать счастливые фото с новой избранницей, а тему, которую затронула Маринина, оставляет без внимания.