Мужчина сказал жене 3 самых позорных слова: ее просят немедленно развестись с ним

Сеть волнуется за женщину, которая опубликовала признание. Ее муж перешел черту и сказал то, чего ни при каких обстоятельствах нельзя говорить.

Все началось с того, что 27-летняя женщина попросила мужа самого помыть посуду за собой. Она заметила, что у нее есть на жизнь другие планы, чем быть просто домохозяйкой.

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В то же время абсолютно адекватное заявление мужчина воспринял просто ужасно. Он заявил, что только что пришел с работы и вообще никогда в жизни не будет касаться посуды.

То, что произошло дальше, – просто ужасно

Сначала женщина напомнила, что мужчина сам предложил мыть посуду по очереди, а потом проигнорировал это. Кроме того, он вечером наложил целую гору грязных чашек и тарелок в мойку, создав кухонный коллапс.

Женщина рассказала: ее муж хочет иметь жену-домохозяйку. Однако не собирается создавать для этого никаких условий. Его зарплаты не хватит, чтобы два человека могли хотя бы закрыть свои базовые потребности. Итак, жене надо сначала отработать полную смену на работе, а тогда – с головой окунуться в домашние дела. Никакого времени для саморазвития и отдыха.

Когда женщина предложила разделить обязанности поровну, мужчина заявил, что она – "ненастоящая".

Я дам тебе пощечину. Уважай себя,

– заявил он.

Женщина была просто шокирована. Пользователи сети написали ей, что это – просто ужасно и рекомендуют немедленно развестись. Не стоит колебаться или медлить, когда говорится о собственной безопасности.