Кофейный прием спасает отношения: вы должны это попробовать

Если в вашем браке не все хорошо, то есть один способ, который может помочь его спасти. От вас потребуется всего 5 минут времени каждое утро и 2 чашки кофе.

Эксперт из отношений Астона Симмондс поделилась способом, который помог ей сохранить брак. 4 года назад они с мужем размышляли о разводе.

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5 минут, которые меняют отношения

Тогда супруги общались только о детях, быте и том "кто делает меньше, а кто – больше". Рутина и быт убивали их отношения. У мужчины и женщины совершенно не было времени на то, чтобы поговорить о собственных чувствах, эмоциях и мыслях.

Пара решила каждое утро проводить вместе 5 минут за кофе. В это время они не отрывались на другие дела, а были сконцентрированы на эмоциональной близости. Астона и ее муж делились планами на день и просто обсуждали то, что их тревожило.

Это не только спасло наш брак, но полностью изменило наши отношения. Этот лайфхак – это больше, чем просто выпивание кофе. Это лайфхак для отношений, сохраняющий между нами связь даже посреди жизненного хаоса,

– рассказала Симмондс.



Супруги избежали развода благодаря кофейному приему / Фото из инстаграма Астоны Симмондс

Качественная коммуникация в отношениях очень важна. Женщина верит, что разница между успешными и неуспешными отношениями заключается в том, что в первых пара общается регулярно, а не только тогда, когда их что-то тревожит.