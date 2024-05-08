Простыми словами о пикантном: 5 книг, которые расскажут о сексе

Секс – это часть человеческих отношений, потребность или смысл жизни? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в книгах на тему сексуального образования.

Love24 и книжная платформа Yakaboo создали подборку книг на горячую тему. Она будет полезной как для молодежи, так и для людей после 40 лет.

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"Выживание самых красивых", Нэнси Эткофф

Кто является привлекательным и почему мы считаем определенных людей красивыми? Оказывается, все это объясняет наука. Доктор психологии, исследовательница и преподаватель Гарвардской школы медицины, психолог Нэнси Эткофф, утверждает, что между тем, что люди универсально считают красивым, и эволюционными потребностями нашего вида есть четкие взаимосвязи.

Эткофф рассматривает практически каждый элемент человеческой внешности и подробно объясняет, что мы неизменно пытаемся разглядеть и подчеркнуть в себе самих, и что видят наши потенциальные сексуальные партнеры, общество и даже работодатели.



"Выживание самых красивых" / Обложка с сайта Yakaboo

"Невероятная история секса", Филипп Брено

Секс существует столько, сколько существует человечество, но в разные времена общество имело на эту сферу жизни разные взгляды. Сексолог Филипп Брено исследует, что на самом деле является эротикой, как предрассудки и мораль формировали сексуальность, как изменилось использование порнографии в цифровую эпоху и то, как некоторые древние цивилизации намного опережали свое время, когда дело касалось гендерного равенства.

12 разделов книги в формате остроумного, но информативного комикса охватывают всю известную историю человечества и рассматривают восприятие сексуальной сферы западной цивилизацией от древнейших времен и до сих пор.



"Невероятная история секса" / Обложка с сайта Yakaboo

"О сексе. Так как, поговорим?", Ханна Уиттон

Эта книга обращается, в первую очередь, к молодежи. Ее автор, британская ютуб-блогер Ханна Уиттон, говорит с читателями в частности о первых отношениях, девственности и сексуальном опыте, важносте контрацепции, негативных последствиях просмотра порно и секстинга, восприятия собственного тела и сексуальности.

Это пособие, ставшее абсолютным бестселлером среди подростков и молодежи, дает ответы на популярные интимные вопросы, которые волнуют всех подростков, когда начинается важный этап взросления. Украинское издание содержит компетентные комментарии медиков, а также полезные ссылки в конце книги.



"О сексе" / Обложка с сайта Yakaboo

"Давайте поговорим о вашем последнем сексе", Йен Кернер

От теории – к практике. Что вы скажете о своем последнем сексе? Если вы хотите вернуть искреннюю страсть в отношения или наконец найти с партнером общий язык в постели, эта книга сексолога и психотерапевта – для вас. Кернер проанализирует ваш половой сценарий – начало, середину и концовку любовного акта. Автор поможет понять, что пошло не так и как создать условия, в которых каждый из вас сможет получить удовольствие и раскрыться по-настоящему.

В этой книге – откровенно обо всех возможных способах получения удовольствия.



"Давайте поговорим о вашем последнем сексе" / Обложка с сайта Yakaboo

"Взрослых не бывает", Памела Дракермен

Как для молодежи существуют свои чувствительные темы, стереотипы и страхи в этой области, так и у зрелых людей есть определенные предубеждения относительно собственной сексуальности, которые связаны с навязанными представлениями о возрасте. Автор – американская журналистка, которая долгие годы живет в Париже – считает, что у французов есть одно преимущество перед, например, американцами: они не считают, что молодость – единственный возраст, в котором стоит наслаждаться радостями любви. Просто часто женщинам не хватает решимости радоваться своему телу, что меняется.

Книга Памелы Дракерман, которая остроумно, доброжелательно и обнадеживающе говорит о взрослении, его мифах, наших ошибках и преимуществах зрелости, помогает увидеть в "кризисе среднего возраста" что-то абсолютно нормальное.



Взрослых не бывает / Обложка с сайта Yakaboo

Поэтому надеемся, что какая-то из этих книг вам пригодится.