Если на эти праздники ваше настроение украл Гринч, то не беда! Мы подготовили подборку из 5 интересных и романтических книг, которые его точно вернут.

К теме Сказочная любовь: как хорошо вы помните любовные сюжеты из рождественских фильмов – интересный тест

"Рождественское желание", Кортни Коул

Ноэль и Джон вместе со второго курса колледжа. У них успешные карьеры, однако разные желания, провоцирующие споры. Однажды вечером они встречают пожилого мужчину, который предлагает им загадать желания. Уже утром супруги просыпаются в разных кроватях и не знают о существовании друг друга. Эта история полна теплом, ароматом кофе и рождественским настроением, а интересные сюжетные повороты точно не дадут вам заскучать.

"Все, что я хочу на Рождество", Венди Лоджиа

Бейли Бриггс – настоящая фанатка Рождества, которая и вас затянет в праздничную атмосферу. Девушка считает дни до особого праздника, печет имбирное печенье, слушает тематическую музыку. Словом, делает все, чем должны заниматься все порядочные люди перед праздниками. Бейли мечтает поцеловаться с парнем под омелой, однако хитрая судьба подбрасывает девушке сразу двух кандидатов. Кого же выберет Бейли?

"Твой милый Скрудж", Меган Квинн

Нола – ненавидит праздники. После разрыва с бойфрендом она вернулась в родительский дом и всячески пытается избегать всего, что напоминает ей о Рождестве. От гирлянд и колядок девушку тошнит. Больше всего Нола боится встретиться с Калебом, который когда-то разбил ей сердце. Однако внезапно она получает письмо от таинственного "Скруджа", который также ненавидит Рождество. Между ними завязывается интересная переписка. Разве можно влюбиться в того, кого ты не знаешь?

"Обмен на Рождество", Мэгги Нокс

За 12 дней до Рождества сестры-близнецы, живущие в разных городах и имеющие совершенно разные характеры, обмениваются жизнями. Эти 12 дней настолько насыщены, что переворачивают жизнь женщин с ног на голову. Эта книга – о рождественском чуде, ароматной выпечке и семейных связях. Она точно поможет вам согреться в холодные зимние вечера.

"Поцелуй в Нью-Йорке", Кэтрин Райдер

Шарлотта и Энтони застревают в аэропорту Нью-Йорка в канун Рождества. Они – незнакомцы, но оба переживают разрыв отношений. Чтобы отвлечь внимание от печальных мыслей, они возвращаются в город и находят утешение в обществе друг друга. Эта история легка, романтична и атмосферна.

Все эти книги имеют кое-что общее, что точно согреет вам душу, – рождественское настроение.