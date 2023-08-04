Та, что держит на земле: кто покорил сердце главного актера фильма "Оппенгеймер" Киллиана Мерфи

Несмотря на жаркую конкуренцию с самым розовым фильмом года "Барби", кассовые сборы бьет и история об "отце атомной бомбы" "Оппенгеймер". Главную роль в этой ленте сыграл Киллиан Мерфи и приобрел еще большую популярность среди поклонников.

Первой разделяет успехи Мерфи его жена Ивонн Макгиннесс. Они познакомились в далеких 90-х, когда о миллионной популярности мужчины еще и речи не было. Впрочем, несмотря на пылкую всенародную любовь, звездные супруги держатся в стороне от публичности и считаются одной из самых закрытых пар. 24 Канал собрал самые интересные факты о Киллиане и Ивонне и соединил их в общей истории любви.

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Совместный театральный тур

В конце 90-х Киллиан Мерфи принял участие в театральной постановке "Disco Pigs". Это было начало его актерской карьеры, но недостаточно удачное. Эта работа собрала малое количество поклонников, впрочем, труппа рискнула поехать с гастролями в другие города и целых 18 месяцев демонстрировала постановку по всему миру.

Киллиан Мерфи / imdb.com

Актер вспоминает тот период когда сумел встретить людей, которые впоследствии стали его друзьями, формировали вкусы и влияли на мировоззрение. Но самое главное, что тогда в тур вместе с труппой поехала будущая жена Киллиана Мерфи Ивонн Макгиннесс.

Это было так захватывающее! Мы все тогда были просто детьми, которые пытались найти свой путь, но это было очень особенное время,

– вспоминал Мерфи.

Фигура Ивонн

Кто же та, кто покорила сердце голубоглазого красавца? Ивонн Макгиннесс – знаток изобразительного искусства. Она имеет степень магистра в Королевском колледже искусств в Лондоне. Создает постановки, включающие фильмы, звук, письмо, скульптурные и текстильные элементы, перформанс. Нередко ему в этом помогает и звездный муж.

Ивонн всегда поддерживает своего звездного мужа / Twitter

Ивонн, в свою очередь, держит на балансе домашнее хозяйство. Киллиан в одном из своих интервью упоминал период работы над культовым сериалом "Острые козырьки". Тогда ему нужно было переехать в другой город, быть долгое время без семьи и только жена смогла удержать его в этом потоке работы помноженном на расставание.

Баланс между работой и личной жизнью – это тяжело. У меня прекрасная жена, и я не мог бы этого сделать без нее и ее понимания,

– отмечал он.

Условно Ивонн "держала на земле" Мерфи, когда его популярность росла. Хотя яркой "звездной болезни" Киллиан не хватал. Он утверждал, что слава – это не цель. А его основная цель – самосовершенствование.

"Если я могу создать хотя бы один фильм, который на кого повлияет, это абсолютный успех. Очень важно иметь в такой момент кого-то рядом (Ивонн Макгиннесс – 24 Канал)", – говорил актер.

Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки" / sundayworld.com

Успешный актер – счастливый папа

Киллиан и Ивонн поженились в 2004 году. Через год у пары родился сын-первенец, а через два – еще один. Во время первой беременности жены Мерфи снимался в драме "Ветер, качающий ячмень". Это был один из самых счастливых периодов для мужчины, поскольку съемки проходили рядом с домом его родителей и жена все время была рядом.

Любовь и привязанность мужчины к своей семье подтверждает решение переезда. В 2015 году супруги решили перебраться из Лондона в Ирландию. Мерфи объяснял это желанием "чтобы дети были ирландцами". Хотя, по словам отца, его сыновья могли бы приспособиться к любым условиям.

Они кажутся мне более приспособленными к жизни. И я рад этому. Я потратил много времени в своей жизни, чтобы понять, что быть собой – это нормально,

– отмечал Киллиан Мерфи.

А, возможно, решение переезда было связано именно приватностью и непубличностью, которой так придерживаются звездные супруги.

Тихая гавань

Киллиан Мерфи не ведет соцсети. Ивонн Макгиннесс появляется в публичном пространстве исключительно благодаря своим творческим проектам. Актер признавался, что не любит гулять, потому что ненавидит излишнее внимание.

Я всегда рад пообщаться, но я не люблю скрытых фотографий,

– признавался он.

Что же взамен? Киллиан всего себя отдает семье: любит вместе с женой готовить ужин и общаться с сыновьями-подростками. Супруги соблюдают здоровое питание и являются вегетарианцами. При этом Киллиан поддержал супругу. Хотя несколько раз отступал от пищевых принципов вегетарианства.

Киллиан Мерфи вместе с женой и детьми / Bing.com

Женщина в свою очередь вдохновляет любимого на творческие достижения. Киллиан задумывался над своим проектом. Он даже искал идею для экранизации вместе с режиссером "Острых козырьков". И именно Ивонн подкинула очень интересный роман. Но пока эта идея в разработке.

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