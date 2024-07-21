Единственная из сестер без мужа и детей: что известно о личной жизни Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер, в отличие от ее популярных и многодетных сестер Кардашьян – Дженнер, до сих пор без детей в и не спешит с замужеством. 28-летняя женщина сполна наслаждается преимуществами состоятельной жизни и старается держать любовные дела в секрете.

Почему Кендалл молчит об отношениях

Сестры Дженнер – Кардашьян – открытые книги, но не Кендалл. Что известно о таинственной личной жизни четвертой дочери Крис Дженнер – пишет Love24.

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Исполнительный директор Keeping Up with Kardashians Фарназ Фарджам объяснил, что в шоу редко показывали личную жизнь Кендалл, потому что у нее было одно правило. Девушка хотела минимум год находиться в отношениях с одним человеком, прежде чем показывать ее публике.

Для меня многие вещи являются очень особенными и очень священными, например мои друзья и отношения. Я считаю, что вынесение вещей на публику делает все гораздо беспорядочнее,

– объяснила Кендалл.

10 лет назад модели приписывали роман с певцом Гарри Стайлсом. Инсайдеры даже поговаривали, что артист стал первой серьезной любовью Кендалл. Однако ни модель, ни певец никогда не подтверждали, что находятся в романтических отношениях. После Стайлса поклонники приписывали Дженнер роман с другим исполнителем – Ником Джонасом. Но певец все отрицал.

С кем крутила романы модель

В 2016 году Кендалл начали часто замечать с рэпером ASAP Rocky. Парень и девушка выглядели влюбленными, когда гуляли по улицам Парижа, Кендалл поддерживала бойфренда на концертах, но через несколько месяцев они перестали вместе появляться на публике.

Летом 2017 года модель начала встречаться с баскетболистом Блейком Гриффином. Их отношения начались с дружбы, а впоследствии Кендалл даже познакомила бойфренда с родными. Семейство Дженнер – Кардашьян тепло приняло мужчину. Однако и эти отношения длились недолго – поговаривают, что пара разошлась из-за расстояния.

Впервые Кендалл подтвердила публично, что находится в отношениях, когда встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом в 2018 году. Тогда девушка даже ответила на вопрос журналистов о замужестве. Кендалл заметила, что планирует вступить в брак, но еще не сейчас.

Уже через месяц после этих слов модель и баскетболист разошлись. Известно, что они остались в хороших отношениях.

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Первым парнем, которого Кендалл показала в своем инстаграме, стал супермодель и игрок Phoenix Suns Девин Букер. В 2021 году девушка опубликовала серию совместных фото, а инсайдеры утверждали, что модель сходит с ума от Букера. Влюбленные были счастливы вместе 2 года, но разошлись из-за напряженных рабочих графиков.

Кендалл также приписывали роман с рэпером Bad Bunny. Они познакомились на двойном свидании с Хейли и Джастином Биберами.

Кендалл говорит, что в любви она очень упряма и готова за нее бороться. Если звезда влюбляется – то очень сильно и преданно.

Не люблю прощаний и буду бороться за то, чтобы не прощаться. Я всегда буду бороться за отношения. Не сдамся ни перед чем. Некоторые люди не готовы встречаться со мной на таких условиях. Но это нормально. Я лучше сделаю так, чем закроюсь от чувств и не дам им шанса,

– сказала модель.

Кто сейчас находится в сердце Кендалл неизвестно. Но похоже, что модель счастлива. Она много путешествует, посещает интересные мероприятия и занимается любимым делом.