Первый поцелуй на камеру за годы: Кейт Миддлтон замиловала кадрами с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон вечером 9 сентября объявила, что закончила курс химиотерапии. По этому случаю принцесса Уэльская опубликовала видео, которое уже назвали самым теплым и откровенным в истории королевской семьи.

В последние годы Кейт и Уильям редко публично делились чувствами. Поэтому новые кадры стали настоящей сенсацией.

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Пока Кейт лечилась от рака, Уильям был ее поддержкой. И если раньше по сети гуляли слухи о том, что пара вроде бы переживает кризис, после этого видео не остается сомнений: принц и принцесса Уэльские наслаждаются каждой минутой вместе, а их отношения – крепкие как никогда.



Пара впервые за много лет поделилась настолько теплыми кадрами / Скриншот с видео

Поклонники пары в восторге от милых моментов пары. В частности, замечают: теперь понятно, что даже когда на официальных выходах с Кейт Уильям кажется максимально серьезным и даже немного равнодушным, это ничего не значит, потому что все тепло он дарит своей принцессе в те моменты, когда они только вдвоем.



Совместные кадры пары – о нежности, поддержке и любви, проверенной временем / Скриншот из видео

"Исчезновение" Кейт открыло портал в конспирологический ад

Стоит заметить, что в первые месяцы борьбы с болезнью Кейт не появлялась на публике. Это привело к ряду конспирологических теорий. В частности, о коме, смерти и двойнике принцессы. Кроме того, часто появлялись слухи о том, что брак Кейт и Уильяма – все. Одни "источники" сообщали о разводе. Другие – называли фамилии "любовниц" и даже приписывали принцу Уэльскому внебрачных детей. Роуз Генбери даже пришлось опровергать слухи о романе с Уильямом через своих адвокатов.