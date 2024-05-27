Уильям и Кейт получили приглашение на свадьбу самого богатого холостяка Великобритании

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая борется с раком, получили приглашение на главное романтическое событие года. Женится Хью Гросвенор – самый богатый мужчина Великобритании.

Праздник состоится уже 7 июня. Вияльма и Кейт очень ждут, однако пока неизвестно, появятся ли они на свадьбе. То, что Уэльские – до сих пор в списке, может быть связано с тем, что весь диалог происходит неофициально. Отмечают, что многие вопросы с Кейт и Уильямом – до сих пор не решены.

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Стоит заметить, что список гостей на свадьбу составили еще в 2023 году. В то время Кейт еще не знала о своей болезни. Гросвенор также приглашал на свадьбу принца Гарри. Однако тот отклонил приглашение, когда узнал, что на свадьбе может быть его брат Уильям.



Публика с нетерпением ждет совместного выхода Кейт и Уильяма / Getty images

Что известно о Гросвеноре

Гросвенор прославился как самый известный холостяк Великобритании. В июне 2024 года он женится на аристократке Оливии Хенсон. Интересно, что Гросвенор является самым богатым человеком в Великобритании в возрасте до 35 лет. Его состояние оценили в 9,8 миллиарда фунтов стерлингов. Титул он унаследовал еще в 2016 году.