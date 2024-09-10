30 лет одиночества после смерти любимого: грустная любовная история Карла Лагерфельда

Великий модельер Карл Лагерфельд всю жизнь посвятил своей страсти – моде. Его карьерные достижения известны на весь мир, а вот личная жизнь всегда оставалась в тени.

Платоническая любовь Лагерфельда

Главный дизайнер модного дома Chanel умер в возрасте 85 лет в 2019 году. 10 сентября у него день рождения, так что Love 24 решил рассказать о преданной истории любви великого модельера.

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Карл Лагерфельд оберегал память о любви всей своей жизни от любознательных поклонников. Однако в 2017 году он решил рассказать публично о том, кого в своей жизни любил больше всего.

Моя любовь – в могиле, на этом все закончилось. Я уже достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь просто неприлично,

– говорил модельер.

В начале 1970-х годов Лагерфельд влюбился в Жака де Башера. Жак был мечтательным и веселым денди из хорошей семьи. Он рисовал и писал стихи, поэтому часто был в центре внимания. Он парня сходили с ума и женщины, и мужчины, не устоял и Лагерфельд.

Карл и Жак были полными противоположностями, один – спокойный и часто молчаливый, а другой – известный на весь Париж своими вечеринками. Именно это и очаровало скромного Лагерфельда, который всегда восхищался смелостью любимого. Сам модельер утверждал, что его и Жака связывали лишь платонические отношения, ведь у де Башера было множество любовников. Даже позже модельер рассказывал, что секс его не интересует.

Я безгранично любил Жака и хотел видеть только его светлую сторону. Он мог все рассказать, но я предпочел ни о чем не спрашивать,

– говорил Лагерфельд о бурных романах Жака.

Однако секс-вечеринки и бесконечные романы Жака завершились, когда он заразился СПИДом. Тогда рядом остался только Лагерфельд. Именно он сидел у кровати Жака и искал лекарства, которые бы его спасли. Когда в 1989 году де Башер умер, модельер выбирал цветы, чтобы украсить храм.

До конца жизни Лагерфельд так и не изменил своей самой большой любви. Он жил в большом поместье с кошкой, поваром, уборщицей и водителем. За долгих 30 лет модельер не открыл свое сердце другому человеку.