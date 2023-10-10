Очень продуманы: 3 знака зодиака, которые всегда ищут выгоду в отношениях

Есть люди, которым нужны в отношениях эмоции – забота, нежность и внимание. В то время как другие имеют прагматический подход и хотят получать от партнера нужные им вещи.

Удобство в отношениях ищут Близнецы, Стрельцы и Овны. Им важно, чтобы партнер выполнял их желания, иначе они не видят в нем смысла.

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Близнецы

Представители этого знака привыкли в жизни делать все обдуманно. Они могут оставлять эмоции в стороне и мыслить аналитически. Близнецы не будут делать то, что им невыгодно, поэтому и хотят получать от отношений то, что в первую очередь интересует их.

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Стрелец

Стрельцы любят искать, где им будет лучше. Они никогда не согласятся на условия, которые им не подходят. Никаких дискомфортов терпеть не будет. Так же и в отношениях. Обычно выбирают того человека, который будет постоянно поступать так, как они хотят.

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Овен

Такие люди всегда ищут новые возможности. Им важно удовлетворять, прежде всего, собственные потребности. Поэтому общаются с другими людьми с определенной выгоды для себя. Если же кто-то перестает исполнять их капризы, смело с ними прощаются.

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