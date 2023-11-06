Разведутся уже до конца года: 3 знака зодиака, которые могут расторгнуть брак

Уже к концу года три знака зодиака могут расторгнуть брак. Часть сделает это, вероятно, из-за измены партнера.

Так, Стрелец, Рыбы и Телец уже в ближайшие два месяца могут подать на развод. Об этом пишет 24 Канал.

К слову Уже на этой неделе 3 знака зодиака будут переживать измену

Стрелец

Очень трудно переживать измену, особенно если любишь человека всем сердцем. Обдумайте все и примите для себя важное решение.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Задумайтесь, сколько раз вы закрывали глаза на плохое отношение к себе. Готовы провести с таким человеком всю жизнь? Выбор с вами.

Гороскоп для Рыб

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Телец

Нередко люди объясняют разрыв отношений одной фразой: "Не сошлись по характером". Обсудите все с партнером, хорошо подумайте, если готовы и действительно этого хотите, примите решение.

Гороскоп для Тельцов