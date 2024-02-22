Совместимы на 100%: какие 2 знака зодиака больше всего подходят Рыбам

Некоторые знаки идеально подходят, будто созданы друг для друга. Эти пары смогут построить крепкие и гармоничные отношения.

Так, есть два знака зодиака, которые лучше всего подходят Рыбам. Речь идет о Раке и Тельце, передает Love 24.

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Рак

У этих знаков зодиака общая стихия – вода. Они хорошо понимают друг друга. Раки всегда готовы поддержать Рыб.

Оба чувствительные и эмоциональные, поэтому способны создать очень прочную и глубокую связь. Такие отношения будут долгими и счастливыми.

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Телец

Эти люди ценят комфорт и спокойствие. Телец может дать Рыбам устойчивую опору и помочь найти выход из любой ситуации.

Также рожденные под этими знаками идеально дополняют друг друга. Они будут развивать глубокую эмоциональную связь, всегда поддерживать партнера и понимать, как никто другой.

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