Они несовместимы: Близнецам нельзя быть с этими 3 знаками зодиака

Некоторым знакам зодиака ни в коем случае нельзя быть вместе. Эти отношения не приведут к добру, а даже наоборот.

Так, астрологи назвали три знака зодиака, у которых худшая совместимость с Близнецами. В частности, Рак, Телец и Скорпион, пишет Love 24.

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Рак

Эти знаки зодиака имеют очень разные характеры. Раки известны своей эмоциональностью, чувствительностью и потребностью в стабильности, тогда как Близнецы обычно являются энергичными, коммуникабельными и отчаянными. Им придется приложить много усилий, чтобы понять друг друга.

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Скорпион

В этой паре ну очень часто будут конфликты. У Близнецов и Скорпионов разные взгляды на жизнь и ценности. Кстати, Скорпионы упрямы и не готовы идти на уступки.

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Телец

Эти люди могут иметь сложные отношения. Тельцы известны своей стойкостью, ответственностью, амбициозностью и постоянным стремлением к стабильности. Тогда как Близнецы могут быть легкомысленными, также им часто нелегко усидеть на одном месте. Этим знакам трудно понять друг друга и построить крепкие отношения.

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