Какие 3 знака зодиака не любят секс: он для них – не главное в отношениях

Хотя предпочтения и опыт людей могут сильно отличаться, впрочем, есть несколько знаков зодиака, которые обычно имеют меньший сексуальный интерес, чем другие. Астрологи выделяют сразу три.

Так, Весы, Дева и Стрелец – не те, кто готов заниматься любовью по несколько раз в сутки. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Весы

Эти люди очень романтичны. Впрочем, они могут не испытывать слишком сильного сексуального влечения. Смелые, сентиментальные и поэтические, однако, нередко не самые лучшие любовники.

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Дева

Обычно представители этого знака зодиака практические, аналитические и ориентированы на детали. Их сосредоточенность на перфекционизме и склонность к чрезмерному мышлению иногда может привести к тому, что Девы предпочитают другие аспекты жизни, чем сексуальную близость.

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Стрелец

Стрельцы обычно не ставят секс на первое место в отношениях. Они часто сосредоточены на работе и саморазвитии. Так что рассматривают секс лишь как один из аспектов полноценной жизни.

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