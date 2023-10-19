Ходят налево: эти 4 знака зодиака чаще всего изменяют

Некоторые знаки зодиака больше подвержены измене, чем другие. Они могут легко спрыгнуть в гречку.

По словам астрологов, чаще всего изменяют Овны, Близнецы, Весы и Стрельцы. Поэтому их партнерам следует быть особенно внимательными, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Несовместимость зашкаливает: какие 3 пары за знаком зодиака чаще всего расстаются

Близнецы

Наиболее подвержены измене – представители этого знака зодиака. Близнецы обожают исследовать и экспериментировать. Они очень ценят свою свободу. Обыденность и однообразие этим людям не по душе. Такие отношения быстро наскучат Близнецам.

Гороскоп для Близнецов

Заметьте Мечта каждого мужчины: 5 лучших жен по знаку зодиака

Овен

Этот знак зодиака находится на попечении Марса – планеты сексуальности и агрессии. У Овнов очень высокое сексуальное влечение. Они могут действовать, даже не задумываясь. Для зажигательных и независимых Овнов крайне важно, чтобы партнер постоянно поддерживал пламя в отношениях.

Гороскоп для Овнов

Важно Встретят любовь всей жизни: кому из знаков зодиака на этой неделе повезет в любви

Весы

Венера оказывает огромное влияние на Весов. Они подлинные романтики, сосредоточенные на отношениях. Стремятся к гармонии. Впрочем, если не получают от партнера, то что им так нужно, могут пойти налево. Потом будут испытывать огромную вину. Правда, постараются все скрыть.

Гороскоп для Весов

А вы знали? Какие знаки зодиака чаще всего видят эротические сны

Стрелец

Эти люди – авантюристы. Они стремятся к изменениям и приключениям. Если отношения, по мнению Стрельцов, стали слишком неинтересными, эти партнеры могут уйти налево. Кстати, они любят и умеют флиртовать.

Гороскоп для Стрельцов