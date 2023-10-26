Выстрелы, куркума и плач: какие невероятные свадебные традиции существуют в разных странах мира

У каждой страны есть свои свадебные традиции. Более того, они могут изменяться с течением времени и определенных событий.

Но многое хранится и передается из поколения в поколение, пишет Vogue. Какие традиции характерны для отдельных стран – расскажем дальше.

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Свадебные традиции

Чтобы иметь удачу в браке, невесты в Бразилии пишут на подоле своего платья имена незамужних подруг. Подобную традицию имели греческие красавицы, но делали они это на подошвах ботинок.

В Нигерии невесты традиционно меняют наряды во время церемонии. Более того, одежда изготавливается заранее из тканей ручной работы, которые символизируют племя семьи невесты, жениха или одновременно обоих.

В Австрии принято праздновать свадьбу очень громко. Фейерверки, петарды, выстрелы – непременный атрибут. При этом важно начинать весь этот хаос с утра, чтобы разбудить невесту. А самые громкие звуки должны отпугнуть злых духов.

Вместо традиционных обетов в Японии принято пить саке. Невесты и родители угощаются напитком из трех разных по размеру чашечек. Первый глоток символизирует укрепление связей между семьями. Второй – ненависть, страсть и невежество. А вот последний свидетельствует о свободе от прежних недостатков.

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В Тунисе празднование начинается за шесть дней до самой церемонии. И в первые дни главным атрибутом является хна. Считается, что она приносит удачу. В первый день хну наносят на руки и ноги невесты в виде узоров и бабочек.

А вот пылкие итальянцы в канун свадьбы поют серенады под окном своих невест. Но никогда они этого не сделают во вторник или в пятницу. В мае и августе тоже не рекомендуется вступать в брак.

Мексика отмечается своей традицией набрасывать ласо из цветов сначала на шею жениха, а затем в виде восьмерки на плечи невесты. Делают это крестные и обязательно в паре. Сама женщина не может совершить такой обряд.

Вместо того чтобы радоваться, в Китае есть традиция плакать. Невеста вообще начинает лить слезы за месяц до свадьбы. Это означает тоску по заброшенному дому и благодарность родителям за воспитание.

Индия интересна своими яркими и необычными ритуалами. В одном из таких используют куркуму. Она известна своими противовоспалительными и антивозрастными свойствами. А еще может осветлять цвет лица. Поэтому за несколько дней до свадьбы в доме невесты собираются женщины, размельчают специю и наносят ее на тело будущей жене.

В Великобритании и США есть похожая традиция, по которой у невесты должно быть что-то новое, старое, одолженное, синее и серебряный шестипенсовик в ботинке. Все эти атрибуты должны принести удачу в браке.