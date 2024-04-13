Заниженная талия, черные детали и меньше ткани: какие свадебные платья в тренде в этом сезоне
Источник:Brides
Модные дизайнеры продолжают демонстрировать трендовые дизайны свадебных платьев. В этом сезоне винтаж удачно соединился с новыми стилями, так что любая невеста сможет подобрать для себя непревзойденное платье, которое еще и будет особенно актуальным.
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Заниженная талия
Почти в каждой коллекции было платье с заниженной талией. Поэтому теперь официально – этот фасон возвращается в моду. Если вы в детстве представляли, как идете в таком платье к алтарю – ваша мечта может осуществиться.
Тренд с заниженной талией добрался и до свадебных платьев / Фото Марка Инграма
Винтажный дизайн модельеры соединили с актуальными тканями и интересными деталями.
Платье могут удачно дополнить перчатки / Фото CINQ
Пышная ткань придаст вашему образу легкости и воздушности / Фото Nadia Manjarrez bridal
Ангельские силуэты
Многие дизайнеры в этом сезоне использовали в платьях тюль и органзу, чтобы создать пышные и как будто ангельские модели. Такой наряд подойдет нежным и изысканным невестам.
Роскошное свадебное платье в ангельском силуэте / Фото Marchesa
Такая модель будет удобной летом / Фото Елены Емчук
Черные детали
Бренды Nadia Manjarrez Bridal, Alejandra Alonso Rojas Bridal и Louvienne x Scorcesa использовали в свадебных коллекциях элементы черного. Темные детали и белая ткань создают эффектный контраст. Особенно красиво черные детали смотрятся на платье цвета слоновой кости.
Черные детали сделают образ уникальным и незабываемым / Фото Alejandra Alonso Rojas Bridal
Смелые невесты могут выбрать платье, как у Nadia Manjarrez, где главным цветом является черный.
Трендовое свадебное платье черного цвета / Фото Nadia Manjarrez
Пузырьковые линии
Модный тренд, который был на пике популярности в конце 1950-х и в 1980-х годах, снова вернулся. Говорится о пузырьковых линиях, которые делают платье пышным и интересным.
Самые большие модницы выбирают платья с пузырьковыми линиями / Фото Dana Harel
Ретро-платья актуальны в 2024 году / Фото Danielle Frankel
Меньше ткани
Особенно смелые невесты могут обратить внимание на коллекции Andrew Kwon, Bronx and Banco и Claire Pettibone. Их платья воплощают будуарный стиль. Дизайнеры создали наряды для невест, которые любят нарушать правила и выглядеть сексуально, уверенно и уникально.
Дизайнеры придерживаются кредо – меньше ткани / Фото Claire Pettibone