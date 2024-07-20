"Наконец-то счастлива": женщина перестала спать в постели с любимым – это перезагрузило их отношения

Брак американки Тами Шаддук буквально "трещал по швам" из-за проблем в постели. Все потому, что ее муж страдает от редкого состояния.

Чтобы сохранить брак, Тами переехала в другую комнату. Это не убило их близость с мужем, а лишь укрепило брак.

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История Тами вдохновляет на изменения

В течение 15 лет в браке Тами изрядно страдала. Все потому, что у ее мужа – апноэ. Это – состояние, при котором в процессе сна дыхание периодически останавливается и восстанавливается. Мужчина очень сильно храпел. Кроме того, он имел привычку просыпаться в 05:00. Тами просыпалась и больше не могла уснуть. А утром она срывалась на мужа.

Впервые, что такое счастье, Тами поняла, когда из-за ангины на несколько дней переехала в другую комнату. Впоследствии она решила: пришло время ночевать не вместе. Этот опыт оказался очень положительным не только для Тами, но и для ее брака.

Люди думают, что их личная жизнь пострадает, если они решат спать в разных кроватях, но это не так. Близость возникает в тысячах маленьких моментов в течение дня,

– подчеркнула Тами.



Тами с радостью делится опытом / Business Insider

Она также добавила, что очень счастлива, ведь ее любимый интересуется ее здоровьем и готов на все, чтобы она действительно стала счастливой.