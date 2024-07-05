Чтобы не остаться врагами: как экологично завершить отношения

Завершение отношений – всегда болезненный процесс. Главное для бывших влюбленных – сделать все возможное, чтобы не оставить себе и некогда близкому человеку глубокие шрамы.

Виталий Курсик – лайф коуч и сексолог – заявил, что приоритетом является откровенный разговор. Для этого необходимо выбрать специальное место и подходящее время. Лучше всего, чтобы рядом не было посторонних глаз. Во время диалога стоит концертироваться на себе и своих ощущениях. В частности, вместо "Ты никогда меня не понимал" выбирать "Я чувствую, что наши потребности – разные".

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Что еще стоит знать об экологическом разрыве

Даже если ваши пути с некогда любимым человеком разошлись, все равно нужно иметь уважение к его чувствам. Поэтому оскорбления, манипуляции или переход на личности – табу. Стоит не забывать: каждое сказанное слово может стать для кого-то раной.

После этого разговора стоит свести общение к минимуму. Постоянные встречи только будут наносить новую боль и бередить раны. Лучше заранее обсудить, как, о чем и сколько вы будете общаться. В частности, это очень важно, если бывшая пара имеет общих детей.

Также очень важно взять ответственность за себя и за свои действия. Это касается обеих сторон, а не только той, которая инициировала разрыв.