Спойлер – 3 худший: через какие 5 этапов в отношениях проходит самые крепкие пары

Без сомнения, каждая история любви - уникальна. И встретить "своего" человека можно в любой момент. Лав стори в жизни так же не стоит сравнивать, как лав стори в фильме. Мы же не спорим, кто был сильнее влюблен: Роуз в Джека из "Титаника" или Бриджит Джонс в Марка Дарси.

В то же время психологи отмечают, что все крепкие пары все-таки имеют нечто общее. Говорится о 5 этапах, которые проходят влюбленные. И, к сожалению, говорится не только о романтике, поддержке и сердечках, что, как в мультике, кружатся вокруг.

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Через какие этапы проходят самые крепкие пары

Влюбленность. Когда кажется, что праздник – всегда с тобой. От чувств теряешь голову, подпеваешь романтическим мелодиям и хочеш быть с человеком 24 на 7. На этом этапе чувства действительно нельзя контролировать. Партнер или партнерша кажется лучшим человеком на планете: без всяких недостатков.

Развитие. Первое очарование любви спало. Пришло время сделать осознанный выбор и понять, готовы ли продолжить отношения с человеком. На этом этапе вы с партнером или партнершей строите совместные планы, достигаете общих целей, смотрите в будущее.

Разочарование. Самый сложный этап. Многие отношения разрушаются на этой переломной стадии. Тогда кажется, что весь мир против вас. А в голове появляется навязчивая мысль: а вдруг я сделал или сделала ошибку. Главное – не паниковать и не сжигать сразу все мосты.

Работа. Если на предыдущем этапе вы решили оставаться и работать над отношениями, значит, сейчас самое время сделать это. Ваши отношения становятся увереннее и взрослее. Вы понимаете: да, любимый человек – не идеальный, идеальных людей вообще нет. Но вы готовы принимать партнершу со всеми гранями ее личности.

Любовь, которая все переживет. Если вы дошли до этого этапа, поздравляем: у вас есть надежный партнер или надежная партнерша во всех жизненных приключениях, испытаниях и победах. Вы точно знаете, что когда вы вместе, то можете все. Даже свернуть горы или переплыть океан.