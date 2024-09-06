Время взглянуть правде в глаза: как понять, что вы – несчастны в отношениях

Люди начинают отношения, чтобы быть счастливыми вместе. В то же время есть большая разница между тем, чтобы делать вид теплые и радостные эмоции и на самом деле чувствовать их. Эксперты рассказали, как узнать правду как минимум для себя.

Конечно, узнавать правду может быть страшно. Однако лучше знать все, как оно есть, а не жить в розовых очках иллюзии.

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Что указывает, что вы – в несчастливых отношениях

Приходится постоянно искать подтверждение. В частности, что вас любят. И это при том, что вы сами постоянно дарите своему партнеру или партнерше внимание и тепло.

Приходится постоянно находиться в обороне. Даже во время конфликтов важно не забывать: вы с любимым человеком – на одной стороне против проблемы, а не – друг против друга.

Приходится беспокоиться о мелочах. В частности, из-за маленьких бытовых деталей, которым вообще не стоит придавать значения.



Отношения должны вдохновлять, а не истощать / Unsplash

Больше хочется жить прошлым, чем настоящим. Например, гораздо приятнее погружаться в те моменты, которые были еще до отношений. Или наоборот – хочется спрятаться в воспоминаниях о первых днях после знакомства с любимым человеком. В том времени, когда все еще было иначе.

Чувствуется эмоциональное истощение. Отношения – это история о любви, поддержке и уважении. Они не должны эмоционально выжимать человека.