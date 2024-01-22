Расставь для себя все точки над "и": как проверить, действительно ли ты любишь

Психологи признаются, что все больше людей обращаются к ним с запросом: как встретить настоящую любовь? Второй глобальный вопрос – как сохранить свои чувства к партнеру или партнерше, когда вокруг в мире происходит полный хаос.

Мы живем в очень сложные времена. Отношение людей к жизни разделилось. Одни отчаянно ищут любовь, как будто сегодня – последняя возможность ее почувствовать. Между тем, другие решают отказаться от отношений и семьи вообще. Количество обращений к психологам – растет.

Обратите внимание Через полвека после свадьбы женщина случайно нашла свой свадебный торт в морозилке.

Специалисты отмечают, что какой бы ни была ситуация вокруг, не стоит впадать в крайности. У каждого есть шанс встретить свою настоящую любовь. Главное – не терять надежду. А когда встречаете человека или даже находитесь с ним в отношениях, нужно понимать, что вас держит вместе: есть ли между вами та желанная любовь.

Как проверить, влюблены ли вы в своего партнера или партнершу

Вы строите отношения на доверии.

Настоящие чувства требуют времени. И его следует потратить, чтобы научиться доверять. Потому что без этого – невозможно. Когда вы только встречаете человека, то не знаете, какой он или она. Впереди – путь из тысяч шагов навстречу друг другу. Главное, чтобы было желание их преодолевать.

Вы живете в своем темпе.

Многие мужчины и женщины сравнивают ситуацию со своими сверстниками. Кто уже в отношениях, кто – женился, а кто уже планирует детей. В панике "успеть все" можно поторопиться с помолвкой, а потом жалеть об этом. Разрешите отношениям развиваться в своем темпе. Ставьте на первое место партнера или партнершу, а не тот факт, что вы – вместе.

Вы любите не только словом, но и делом

Поступки – самое лучшее зеркало для наших настоящих чувств. И то, что вы реально делаете, ради ваших отношений говорит гораздо больше, чем то, что вы говорите партнеру или партнеру в моменты нежности. В то же время это не означает, что стоит забыть о романтических признаниях и милых моментах.

Вы – открыты

Можете поделиться с партнером или партнершей планами на будущее, мечтами, переживаниями, страхами. И готовы слушать его или ее в ответ.

Вы видите любимого человека в общем будущем

Находясь в отношениях не обязательно сломя голову бросаться реализовать все планы на будущее. В то же время, представляя его, стоит видеть партнера или партнершу рядом.