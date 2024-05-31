Реакция Уильяма – шок: как принц Гарри сообщил родным об отношениях с Меган

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри признался, что не сразу рассекретил свои отношения с Меган Маркл даже перед родными. Он хотел, чтобы некоторое время эта история принадлежала только им двоим.

Впервые принц Гарри увидел Меган Маркл в инстаграме. Тогда она примерила маску Snapchat с милыми ушками. После общения онлайн будущая пара решила наконец встретиться. На первое свидание Гарри опоздал. Однако прибежал весь потный и очень взволнованный, поэтому Меган простила его.

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Как принц Гарри сообщил родным об отношениях с Меган

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили принца Гарри на ужин, он решил, что настал подходящий момент, чтобы наконец рассекретить свои отношения. Гарри дождался, пока принц Джордж и принцесса Шарлотта пойдут спать, а тогда рассказал о том, что влюблен.

Когда Уильям узнал, что Меган – разведенная актриса из Штатов, он выдал: "F**k off". Принц Гарри заявил, что брат и Кейт были просто шокированы. Выяснилось, что они обожают сериал "Форс-мажоры", главную роль в котором сыграла Меган. В сети шутят, что принц Гарри, очевидно, волновался, не кинутся ли Вильям и Кейт при первой встречи просить автограф.

Я не мог дождаться, когда они с ней встретятся, я мечтал, что мы вчетвером проведем много времени вместе, и я признался, в который раз, что это была моя давняя мечта – присоединиться к ним, с равной партнершей, стать четверкой,

– рассказал принц Гарри.

В то же время не так произошло, как думалось. Путь Меган и Гарри из королевской семьи был долгим и скандальным.