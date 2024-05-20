Ученые наконец-то назвали лучший способ разорвать отношения

Разорвать отношения с некогда любимым человеком – настоящее испытание. Главное здесь подобрать слова, которые помогут не нанести еще большей боли, чем это сделает сам поступок.

Американские ученые решили проанализировать ситуацию с научной точки зрения. В конце концов, они пришли к выводу, что честность здесь – превыше всего.

Обратите внимание Принц Гарри на самом деле влюблен в Кейт Миддлтон: есть ли что-то реальное за этими слухами

Как лучше всего разойтись с партнером или партнершей

Результаты исследования показали, что лучший вариант – набраться смелости и откровенно сказать "я хочу разойтись с тобой". Сначала эта формулировка может показаться слишком жесткой, одновременно она не оставляет никаких нюансов, которые можно трактовать по-разному.

Излишняя драматизация только усложнит ситуацию. Поэтому правду нужно говорить честно и четко. Кроме того, замечают, что клишированную фразу "причина не в тебе, а во мне" уже можно не озвучивать. Она звучит так часто, что стала банальностью, которая не раскроет никакой индивидуальности конкретных отношений.

Также эксперты рекомендуют не начинать сразу после расставании новые отношения. Даже если вам кажется, что вы наконец встретили ту самую настоящую и особенную любовь, стоит дать себе паузу. Хотя бы неделю. Это время лучше всего посвятить себе. Например, сходить на свидание с самым важным человеком в вашей жизни – с самим или самой собой.