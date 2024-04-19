Женщина вынуждена жить с бывшим-предателем, поэтому ежедневно оригинально мстит ему

Месть – блюдо, которое обычно подают холодным. Однако не в случае Джордан Капитано. Женщина вынуждена жить со своим бывшим, который ее предал, поэтому придумала, как ежедневно мстить ему "по горячим следам".

Капитано находилась в отношениях на протяжении 8 лет. Летом 2023 года они с парнем продлили аренду квартиры на год. Однако вскоре влюбленные разошлись. Капитано узнала, что партнер переписывается с другими женщинами в сети и даже встречается с одной из них.

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Женщина придумала оригинальную месть

Чтобы расторгнуть договор аренды, экс-паре пришлось бы заплатить 10 тысяч долларов. Эта сумма – довольно ощутима для их бюджетов. Тем более, что у бывших влюбленных есть маленький сын.

Так Капитано продолжила жить под одной крышей с мужчиной, который ей изменил. Однако женщина придумала элегантную месть. Ее "орудие" – подаренное караоке. Теперь Капитано убивает одним выстрелом двух зайцев: поет и усложняет жизнь бывшего-предателя. Обычно, импровизированные концерты происходят в самые неподходящие моменты: например, когда мужчина спит или пытается принять душ.

Капитано снимает тиктоки о своей мести: смотрите видео

Это моя месть. Он сделал мне больно, так что теперь я собираюсь разозлить его. Если я не шучу, то плачу, это очень исцеляет. У меня травма от того, что произошло в наших отношениях,

– признается Капитано.

Несмотря на месть, их отношения с бывшим остаются довольно дружескими. Они готовы идти дальше и одновременно понимают, что имеют много общего и не собираются разрушать это.

Между тем Капитано подала отличную идею и другим девушкам, которые стремятся отомстить бывшим.