Смех спасает отношения: как прожить долго и счастливо вместе

Прожить вместе всю жизнь – очень непросто. Это требует больших усилий от обоих партнеров. Но есть один секрет, который точно вам в этом поможет. Если вы будете уметь искренне посмеяться вместе с партнером, то ваши шансы на "долго и счастливо" – значительно выше.

Профессор в области психологии Эрико Гнаулати отметил, что многие люди стремятся иметь долгосрочные отношения в жизни, а помочь им в этом может юмор.

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Истории из жизни

Юмор можно использовать, как предохранитель к ссорам. Гнаулати поделился несколькими историями своих клиентов, как те избежали конфликтов благодаря шуткам. В одной из них муж часто критиковал жену за то, что она бездумно тратит деньги. Как-то женщина купила несколько больших корзин для двора. Муж раскритиковал ее и спросил, для чего вообще ей столько корзин. Женщина пошутила, что в них можно сидеть и сделала вид будто садится в корзину. Супруги рассмеялись, и на этом дискуссия закончилась.

В другой паре мужчина не мог найти посуду, потому что жена положила ее в другом месте. Вместо того чтобы взорваться гневом и претензиями он спросил: "Если бы ты была лопаткой, то где бы хотела быть в этом доме?".

Юмор важнее секса

По данным бельгийского исследования о женатых и разведенных людях, юмор – повышает удовлетворение отношениями и уменьшает риски развода.

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Партнеры, которые часто смеялись вместе, были больше уверены в том, что у них много общего с человеком в паре и они с ним похожи,

– сказала профессор Сара Алго из Университета Северной Каролины.

Опрос, который CBS News проводило в 2010 году, показал, что для успешного брака чувство юмора в 5 раз важнее секса.

Ученые считают, что больше шутить пары начинают с возрастом. Вместо того чтобы начинать конфликт, они просто отшучиваются. Это напоминает адаптацию к условиям и стратегию самосохранения.